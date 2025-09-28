Рейтинг@Mail.ru
Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге
Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге
11-летний ребенок получил тяжелую травму живота, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга.
2025-09-28T14:59
2025-09-28T14:34
санкт-петербург
происшествия
дети
новости
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 11-летний ребенок получил тяжелую травму живота, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД РФ пишет РИА Новости.По данным правоохранителей, накануне очевидцы сообщили о несовершеннолетнем с травмой живота. На месте происшествия был обнаружен 11-летний школьник с колото-резаным ранением живота, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
санкт-петербург, происшествия, дети, новости, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге

В Петербурге 11-летний ребенок тяжело ранен в живот после инцидента с участием подростков

14:59 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 11-летний ребенок получил тяжелую травму живота, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД РФ пишет РИА Новости.
По данным правоохранителей, накануне очевидцы сообщили о несовершеннолетнем с травмой живота. На месте происшествия был обнаружен 11-летний школьник с колото-резаным ранением живота, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.
"По подозрению в совершении противоправных действий сотрудники полиции доставили в отдел троих подростков 14, 15 и 17 лет, проживающих в городе Ломоносов. Все они были опрошены в присутствии законных представителей и переданы им", - рассказали в ведомстве.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
