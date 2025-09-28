https://crimea.ria.ru/20250928/troe-podrostkov-pokalechili-11-letnego-rebenka-v-peterburge-1149797480.html
Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге
11-летний ребенок получил тяжелую травму живота, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом
В Петербурге 11-летний ребенок тяжело ранен в живот после инцидента с участием подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 11-летний ребенок получил тяжелую травму живота, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД РФ пишет РИА Новости.
По данным правоохранителей, накануне очевидцы сообщили о несовершеннолетнем с травмой живота. На месте происшествия был обнаружен 11-летний школьник с колото-резаным ранением живота, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.
"По подозрению в совершении противоправных действий сотрудники полиции доставили в отдел троих подростков 14, 15 и 17 лет, проживающих в городе Ломоносов. Все они были опрошены в присутствии законных представителей и переданы им", - рассказали в ведомстве.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.