Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге

11-летний ребенок получил тяжелую травму живота, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом РИА Новости Крым, 28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 11-летний ребенок получил тяжелую травму живота, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД РФ пишет РИА Новости.По данным правоохранителей, накануне очевидцы сообщили о несовершеннолетнем с травмой живота. На месте происшествия был обнаружен 11-летний школьник с колото-резаным ранением живота, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

