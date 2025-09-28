https://crimea.ria.ru/20250928/spasti-ot-suitsida-kak-v-krymu-budut-pomogat-lyudyam-na-grani-1149478347.html

Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани

Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Уровень суицидов в Крыму не является высоким, но случаи самоубийств, как и во всем мире, есть, а опций для их предотвращения недостаточно. Теперь ситуацию исправляют с помощью дополнительной горячей линии для обращений и предотвращения беды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный психотерапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, врач-психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Строевский.Ошибка программыПо словам Строевского, есть в суицидологии один не самый простой для понимания, но очень важный тезис, на который следует опираться в работе по предотвращению самоубийств.И подчеркнул, что таким образом челочек, оказавшийся в сложной ситуации, когда он не видит другого решения, сможет где-то получить помощь, которая компенсирует отсутствие ее от его близких по каким-то причинам.По словам Строевского, желание совершить суицид не является для человека природным, поскольку это против инстинкта самосохранения. А значит, с точки зрения биологических паттернов поведения, – это "ошибка программы", сказал психиатр.Возникать она может под действием целого ряда факторов, среди которых основными являются: реакции на события, генетически заложенные аномалии и манипулятивные проявления."И если говорить про общемировые тенденции, то каждые 40 секунд один человек в мире совершает суицид. За год это от 800 тысяч до миллиона. С точки зрения статистики, мужчины в три раза чаще совершают завершенный суицид, а женщины в четыре раза чаще совершают суицидальную попытку, потому что склонны к манипуляторному поведению", – рассказал психиатр.Большая проблемаСогласно критериям ВОЗ, критическим уровнем считается 20 случаев суицидов на 100 тысяч населения, и если в регионе показатель превышает эту черту, то уровень самоубийств считается высоким, сказал Строевский.И отмечает, что хоть сейчас в Крыму не лучшая ситуация по Южному федеральному округу, однако это все равно "нормально" для южных регионов.В этой статистике речь идет о завершенном суициде, уточнил Строевский, статистику по которому в целом считать довольно сложно, поскольку 60% случаев квалифицируются как несчастные, и иногда перед судмедэкспертами стоит действительно непростая задача.Что касается незавершенных суицидов, то в Крыму в 2024 году таких случаев официально было зарегистрировано по обращениям после суицидальных попыток 1080, добавил психиатр. При этом примечательным стало то, что после случившегося очень небольшое количество людей обратились к специалистам в профильные учреждения, заметил специалист, и это нехороший признак."Может быть, кто-то обратился в частные клиники или в психологическую службу. Но в целом это подсвечивает проблему с точки зрения привлекательности обращения в психиатрическую сеть... Некоторые пациенты говорят, что им легче совершить суицид, чем встать на психиатрический учет. А когда выбор стоит так... Должны быть еще какие-то опции", – прокомментировал врач.В Крыму спешат на помощьПо словам Строевского, сейчас в Крыму над этим работают."Последние месяцы мы активно занимались организацией горячей линии по типу "телефона доверия" – это общемировая практика. Там можно получить первую медицинскую или психологическую помощь в зависимости от случая, как он будет квалифицирован, в телефонном режиме, чтобы предотвратить какие-то резкие действия в моменте у человека, в котором созревают суицидальные тенденции", – поделился Строевский.Кроме того, уже второй год подряд в Крыму проводится всемирный день профилактики самоубийств 10 сентября, и это не просто разговоры, а проработка ситуаций с их анализом и поиском решений, добавил он.По словам Строевского, в обществе есть три основные группы риска. Это люди в состоянии кризиса взросления от 21 года до 24 лет, лица работоспособного возраста в диапазоне от 40 до 45 лет и пожилые, как правило, одинокие и страдающие многими соматическими прочими заболеваниями граждане."Никто не имеет инструкций на тему того, что же делать, когда возникают суицидальные мысли. И, наверное, начинать нужно с психообразования, с внедрения подобных программ в школах, институтах", – подвтожил врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День предотвращения самоубийств: откровения психиатраДвухчасовые переговоры: в Феодосии спасатели отговорили мужчину от суицидаКак определить психологические проблемы у подростка – эксперт

