https://crimea.ria.ru/20250928/spasti-ot-suitsida-kak-v-krymu-budut-pomogat-lyudyam-na-grani-1149478347.html
Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани
Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани
Уровень суицидов в Крыму не является высоким, но случаи самоубийств, как и во всем мире, есть, а опций для их предотвращения недостаточно. Теперь ситуацию... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-28T07:07
2025-09-28T07:07
2025-09-27T21:36
радио "спутник в крыму"
мнения
общество
психология
психиатрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149784067_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_13faadf12572bb3ba52c630d2afc09bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Уровень суицидов в Крыму не является высоким, но случаи самоубийств, как и во всем мире, есть, а опций для их предотвращения недостаточно. Теперь ситуацию исправляют с помощью дополнительной горячей линии для обращений и предотвращения беды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный психотерапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, врач-психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Строевский.Ошибка программыПо словам Строевского, есть в суицидологии один не самый простой для понимания, но очень важный тезис, на который следует опираться в работе по предотвращению самоубийств.И подчеркнул, что таким образом челочек, оказавшийся в сложной ситуации, когда он не видит другого решения, сможет где-то получить помощь, которая компенсирует отсутствие ее от его близких по каким-то причинам.По словам Строевского, желание совершить суицид не является для человека природным, поскольку это против инстинкта самосохранения. А значит, с точки зрения биологических паттернов поведения, – это "ошибка программы", сказал психиатр.Возникать она может под действием целого ряда факторов, среди которых основными являются: реакции на события, генетически заложенные аномалии и манипулятивные проявления."И если говорить про общемировые тенденции, то каждые 40 секунд один человек в мире совершает суицид. За год это от 800 тысяч до миллиона. С точки зрения статистики, мужчины в три раза чаще совершают завершенный суицид, а женщины в четыре раза чаще совершают суицидальную попытку, потому что склонны к манипуляторному поведению", – рассказал психиатр.Большая проблемаСогласно критериям ВОЗ, критическим уровнем считается 20 случаев суицидов на 100 тысяч населения, и если в регионе показатель превышает эту черту, то уровень самоубийств считается высоким, сказал Строевский.И отмечает, что хоть сейчас в Крыму не лучшая ситуация по Южному федеральному округу, однако это все равно "нормально" для южных регионов.В этой статистике речь идет о завершенном суициде, уточнил Строевский, статистику по которому в целом считать довольно сложно, поскольку 60% случаев квалифицируются как несчастные, и иногда перед судмедэкспертами стоит действительно непростая задача.Что касается незавершенных суицидов, то в Крыму в 2024 году таких случаев официально было зарегистрировано по обращениям после суицидальных попыток 1080, добавил психиатр. При этом примечательным стало то, что после случившегося очень небольшое количество людей обратились к специалистам в профильные учреждения, заметил специалист, и это нехороший признак."Может быть, кто-то обратился в частные клиники или в психологическую службу. Но в целом это подсвечивает проблему с точки зрения привлекательности обращения в психиатрическую сеть... Некоторые пациенты говорят, что им легче совершить суицид, чем встать на психиатрический учет. А когда выбор стоит так... Должны быть еще какие-то опции", – прокомментировал врач.В Крыму спешат на помощьПо словам Строевского, сейчас в Крыму над этим работают."Последние месяцы мы активно занимались организацией горячей линии по типу "телефона доверия" – это общемировая практика. Там можно получить первую медицинскую или психологическую помощь в зависимости от случая, как он будет квалифицирован, в телефонном режиме, чтобы предотвратить какие-то резкие действия в моменте у человека, в котором созревают суицидальные тенденции", – поделился Строевский.Кроме того, уже второй год подряд в Крыму проводится всемирный день профилактики самоубийств 10 сентября, и это не просто разговоры, а проработка ситуаций с их анализом и поиском решений, добавил он.По словам Строевского, в обществе есть три основные группы риска. Это люди в состоянии кризиса взросления от 21 года до 24 лет, лица работоспособного возраста в диапазоне от 40 до 45 лет и пожилые, как правило, одинокие и страдающие многими соматическими прочими заболеваниями граждане."Никто не имеет инструкций на тему того, что же делать, когда возникают суицидальные мысли. И, наверное, начинать нужно с психообразования, с внедрения подобных программ в школах, институтах", – подвтожил врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День предотвращения самоубийств: откровения психиатраДвухчасовые переговоры: в Феодосии спасатели отговорили мужчину от суицидаКак определить психологические проблемы у подростка – эксперт
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149784067_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e833fdf263df43d144adb9074e76b7a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, общество, психология, психиатрия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым.
Уровень суицидов в Крыму не является высоким, но случаи самоубийств, как и во всем мире, есть, а опций для их предотвращения недостаточно. Теперь ситуацию исправляют с помощью дополнительной горячей линии для обращений и предотвращения беды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный внештатный психотерапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, врач-психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Строевский.
Ошибка программы
По словам Строевского, есть в суицидологии один не самый простой для понимания, но очень важный тезис, на который следует опираться в работе по предотвращению самоубийств.
"Всем помочь нельзя, да и не получится за каждым человеком следить, но это не значит, что не надо помогать никому. А для этого должно быть наибольшее количество возможностей", – сказал врач.
И подчеркнул, что таким образом челочек, оказавшийся в сложной ситуации, когда он не видит другого решения, сможет где-то получить помощь, которая компенсирует отсутствие ее от его близких по каким-то причинам.
По словам Строевского, желание совершить суицид не является для человека природным, поскольку это против инстинкта самосохранения. А значит, с точки зрения биологических паттернов поведения, – это "ошибка программы", сказал психиатр.
Возникать она может под действием целого ряда факторов, среди которых основными являются: реакции на события, генетически заложенные аномалии и манипулятивные проявления.
"И если говорить про общемировые тенденции, то каждые 40 секунд один человек в мире совершает суицид. За год это от 800 тысяч до миллиона. С точки зрения статистики, мужчины в три раза чаще совершают завершенный суицид, а женщины в четыре раза чаще совершают суицидальную попытку, потому что склонны к манипуляторному поведению", – рассказал психиатр.
Большая проблема
Согласно критериям ВОЗ, критическим уровнем считается 20 случаев суицидов на 100 тысяч населения, и если в регионе показатель превышает эту черту, то уровень самоубийств считается высоким, сказал Строевский.
"В период до 2014 года в Крыму была плохая статистика, порой доходило до 24-25 случаев на 100 тысяч населения. Затем мы имели несколько лет очень существенного спада. Изменение качества жизни, идеологических моментов – это все имеет значение. Затем к 2019 году количество суицидов начало несколько расти. Затем COVID, и опять стресс", – вспоминает врач.
И отмечает, что хоть сейчас в Крыму не лучшая ситуация по Южному федеральному округу, однако это все равно "нормально" для южных регионов.
В этой статистике речь идет о завершенном суициде, уточнил Строевский, статистику по которому в целом считать довольно сложно, поскольку 60% случаев квалифицируются как несчастные, и иногда перед судмедэкспертами стоит действительно непростая задача.
Что касается незавершенных суицидов, то в Крыму в 2024 году таких случаев официально было зарегистрировано по обращениям после суицидальных попыток 1080, добавил психиатр. При этом примечательным стало то, что после случившегося очень небольшое количество людей обратились к специалистам в профильные учреждения, заметил специалист, и это нехороший признак.
"Может быть, кто-то обратился в частные клиники или в психологическую службу. Но в целом это подсвечивает проблему с точки зрения привлекательности обращения в психиатрическую сеть... Некоторые пациенты говорят, что им легче совершить суицид, чем встать на психиатрический учет. А когда выбор стоит так... Должны быть еще какие-то опции", – прокомментировал врач.
В Крыму спешат на помощь
По словам Строевского, сейчас в Крыму над этим работают.
"Последние месяцы мы активно занимались организацией горячей линии по типу "телефона доверия" – это общемировая практика. Там можно получить первую медицинскую или психологическую помощь в зависимости от случая, как он будет квалифицирован, в телефонном режиме, чтобы предотвратить какие-то резкие действия в моменте у человека, в котором созревают суицидальные тенденции", – поделился Строевский.
Кроме того, уже второй год подряд в Крыму проводится всемирный день профилактики самоубийств 10 сентября, и это не просто разговоры, а проработка ситуаций с их анализом и поиском решений, добавил он.
"В этом году мы провели достаточно масштабную акцию в стенах медицинского института и в других подразделениях Крымского федерального университета подобные мероприятия, которые носят информационный характер, а также интерактивный... Вопрос внимания друг к другу сложный", – сказал врач.
По словам Строевского, в обществе есть три основные группы риска. Это люди в состоянии кризиса взросления от 21 года до 24 лет, лица работоспособного возраста в диапазоне от 40 до 45 лет и пожилые, как правило, одинокие и страдающие многими соматическими прочими заболеваниями граждане.
"Никто не имеет инструкций на тему того, что же делать, когда возникают суицидальные мысли. И, наверное, начинать нужно с психообразования, с внедрения подобных программ в школах, институтах", – подвтожил врач.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: