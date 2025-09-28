https://crimea.ria.ru/20250928/sbornaya-kryma-zanyala-1-e-mesto-na-vserossiyskom-pervenstve-po-mma-1149802103.html
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
Сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T16:23
2025-09-28T16:23
2025-09-28T16:16
крым
спорт
сергей аксенов
общество
единоборства
новости крыма
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149801577_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_93b870c86ee3f6af002d9b75eabea2b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава республики Сергей АксеновВ командном зачете крымской сборной – 28 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых, отметил глава Крыма.Аксенов поздравил спортсменов и тренеров с очередным триумфом и пожелал им дальнейших успехов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спортуКрымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149801577_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bdee4bc4660fecd63b08ea38a7a2925.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, спорт, сергей аксенов, общество, единоборства, новости крыма, соревнования
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
Сборная Крыма заняла 1-е место во всероссийских соревнованиях по ММА "Стальной лев"