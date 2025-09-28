Рейтинг@Mail.ru
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
Сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T16:23
2025-09-28T16:16
крым
спорт
сергей аксенов
общество
единоборства
новости крыма
соревнования
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149801577_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_93b870c86ee3f6af002d9b75eabea2b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов
крым, спорт, сергей аксенов, общество, единоборства, новости крыма, соревнования
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА

Сборная Крыма заняла 1-е место во всероссийских соревнованиях по ММА "Стальной лев"

16:23 28.09.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов
"В соревнованиях принимали участие более 250 сильнейших спортсменов из 30 регионов России. Несмотря на большую конкуренцию, наши бойцы продемонстрировали высокий уровень подготовки в поединках и стали безоговорочными лидерами", - написал он в своем Telegram-канале.
В командном зачете крымской сборной – 28 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых, отметил глава Крыма.
Аксенов поздравил спортсменов и тренеров с очередным триумфом и пожелал им дальнейших успехов.
