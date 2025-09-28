https://crimea.ria.ru/20250928/reyd-v-sevastopole-zakryt--1149793567.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T09:12
2025-09-28T09:12
2025-09-28T09:18
севастополь
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
общество
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a44da870c5546710e02bd8e92f2d0cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки не сообщается.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_3e75b859cf30299f47f818fa6dcd7c73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, общество, логистика
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе закрыли рейд
09:12 28.09.2025 (обновлено: 09:18 28.09.2025)