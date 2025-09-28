Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/reyd-v-sevastopole-zakryt--1149793567.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T09:12
2025-09-28T09:18
севастополь
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
общество
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a44da870c5546710e02bd8e92f2d0cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки не сообщается.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_3e75b859cf30299f47f818fa6dcd7c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, общество, логистика
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыли рейд

09:12 28.09.2025 (обновлено: 09:18 28.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяТранспортОбщественный транспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяОбществоЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
10:16Рейд в Севастополе открыли
09:56В Севастополь продолжают подвозить топливо
09:36Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок
09:12Рейд в Севастополе закрыт
09:03Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
08:48Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
08:27Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
08:09В Молдавии стартовали парламентские выборы
07:43Крымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае
07:2641 беспилотник сбили над Россией
07:07Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани
00:01Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:15Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:48Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
21:31Хозяин медной лавки: мастер делает традиционную посуду крымских татар
21:16Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
Лента новостейМолния