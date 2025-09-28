https://crimea.ria.ru/20250928/reyd-v-sevastopole-zakryt--1149793567.html

Рейд в Севастополе закрыт

Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки не сообщается.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

