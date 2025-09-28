Рейд в Севастополе открыли

https://crimea.ria.ru/20250928/reyd-v-sevastopole-otkryli-1149794066.html

28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы запустили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрыли в воскресенье в 9:17. Движение морского транспорта было ограничено около часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

