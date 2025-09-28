Правящая партия Молдавии лидирует после обработки 30 процентов протоколов
Правящая партия Молдавии набирает 40,19% голосов по итогам подсчета трети бюллетеней
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Правящая партия "Действие и солидарность" набирает 40,19% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиционный патриотический блок - 31,29%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 30,12% протоколов с участков, пишет РИА Новости.
В Молдавии в воскресенье состоялись парламентские выборы. На территории республики открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работали за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место.
Согласно данным Центризбиркома после подсчета 30,12% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 40,19% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиционный патриотический блок - 31,29% голосов. Оппозиционный блок "Альтернатива" набирает 7,43%, у оппозиционной партии "Демократия дома" - 7,31% голосов, у "Нашей партии" - 6,67%.
По данным молдавских властей, на выборах фиксировались различные нарушения, большая их часть касалась фотографирования избирательного бюллетеня и отсутствия избирателей в списках для голосования. По данным агентства "Sputnik Молдова", нарушения фиксировались на избирательных участках в Европе.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.