Рейтинг@Mail.ru
Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250928/peschernyy-gorod-eski-kermen-v-krymu-tayny-istorii-i-sovremennost-1149683160.html
Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность
Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность
Пещерный город Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма был основан в конце VI века как византийское укрепление для отряда союзников империи. Последние жители... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T18:16
2025-09-28T18:02
фотоленты
крым
бахчисарайский район
горы
горы крыма
пещерные города крыма
эски-кермен
туризм в крыму
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149680823_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_d7a6f985654ab002a24d40c7d83aca8b.jpg
Пещерный город Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма был основан в конце VI века как византийское укрепление для отряда союзников империи. Последние жители покинули городище в конце XIV века после разрушительного набега монгольской армии. Как сейчас выглядит древний пещерный город – смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
крым
бахчисарайский район
горы
эски-кермен
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149680823_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_c9a5c327846cc000690fddfd06f44850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фото, бахчисарайский район, горы, горы крыма, пещерные города крыма, эски-кермен, туризм в крыму, туризм
Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму – фото древнего городища

18:16 28.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Пещерный город Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма был основан в конце VI века как византийское укрепление для отряда союзников империи. Последние жители покинули городище в конце XIV века после разрушительного набега монгольской армии.
Как сейчас выглядит древний пещерный город – смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Название Эски-Кермен в переводе с крымско-татарского звучит как "старая крепость"

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
1 из 18

Название Эски-Кермен в переводе с крымско-татарского звучит как "старая крепость"

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пещерный город укрылся на внутренней гряде Крымских гор, в 12 километрах от Бахчисарая

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
2 из 18

Пещерный город укрылся на внутренней гряде Крымских гор, в 12 километрах от Бахчисарая

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Массив горы сложен нуммулитовыми известняками

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
3 из 18

Массив горы сложен нуммулитовыми известняками

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Благодаря этой особенности под воздействием вод древнего моря вдоль обрыва Эски-Кермена образовалось множество отдельных скал, отошедших от основного плато

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
4 из 18

Благодаря этой особенности под воздействием вод древнего моря вдоль обрыва Эски-Кермена образовалось множество отдельных скал, отошедших от основного плато

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создатели искусственных пещер использовали это явление природы и вырубили в отколовшихся скалах боевые казематы

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
5 из 18

Создатели искусственных пещер использовали это явление природы и вырубили в отколовшихся скалах боевые казематы

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего здесь насчитывается около 360 пещерных сооружений военного, культового и хозяйственного назначения

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
6 из 18

Всего здесь насчитывается около 360 пещерных сооружений военного, культового и хозяйственного назначения

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По данным новейших археологических исследований, крепость была основана в конце VI века по инициативе византийских властей

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
7 из 18

По данным новейших археологических исследований, крепость была основана в конце VI века по инициативе византийских властей

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Здесь был размещен отряд гото-аланских союзников империи

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
8 из 18

Здесь был размещен отряд гото-аланских союзников империи

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По данным историков, уже к ХII-ХIII векам на Эски-Кермене было около 600 усадеб, а население города могло составлять не менее 3000 человек

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
9 из 18

По данным историков, уже к ХII-ХIII векам на Эски-Кермене было около 600 усадеб, а население города могло составлять не менее 3000 человек

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Все изученные усадьбы погибли в пожаре конца XIII века во время опустошительного набега ордынских войск эмира Ногая в 1299 году

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
10 из 18

Все изученные усадьбы погибли в пожаре конца XIII века во время опустошительного набега ордынских войск эмира Ногая в 1299 году

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас на территории городища сохранились останки оборонительных стен, усадеб и пещерные сооружения

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
11 из 18

Сейчас на территории городища сохранились останки оборонительных стен, усадеб и пещерные сооружения

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Остался здесь и осадный колодец, вырубленный в толще скалы

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
12 из 18

Остался здесь и осадный колодец, вырубленный в толще скалы

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

К нему ведет скальная лестница из 84 ступеней

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
13 из 18

К нему ведет скальная лестница из 84 ступеней

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На территории древнего городища туристы могут покататься на лошадях

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
14 из 18

На территории древнего городища туристы могут покататься на лошадях

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

И встретить его современных "обитателей"

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
15 из 18

И встретить его современных "обитателей"

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На Эски-Кермене сохранились пещерные церкви – так называемые "Храм Трех Всадников" и "Церковь Успения", в которых можно увидеть фресковую роспись

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
16 из 18

На Эски-Кермене сохранились пещерные церкви – так называемые "Храм Трех Всадников" и "Церковь Успения", в которых можно увидеть фресковую роспись

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От замка осталась лишь воротная башня, которая получила название Кыз-Куле (Девичья башня)

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
17 из 18

От замка осталась лишь воротная башня, которая получила название Кыз-Куле (Девичья башня)

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В 2024 году на территории городища археологи сделали уникальные находки, которые изменили представление о топографии и истории древнего города

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму
18 из 18

В 2024 году на территории городища археологи сделали уникальные находки, которые изменили представление о топографии и истории древнего города

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ФотолентыКрымБахчисарайский районГорыГоры КрымаПещерные города КрымаЭски-КерменТуризм в КрымуТуризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:59Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
20:49Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев
20:20Какой будет погода в Крыму в финале сентября
20:02Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
19:48Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
19:39За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
19:11Киев обесточен после серии взрывов
18:50Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
18:37Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму
18:23В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс
18:16Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность
17:5417-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
17:39Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр
17:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:29В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном
16:23Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
16:11В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение
15:55В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру
15:46Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
15:30Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
Лента новостейМолния