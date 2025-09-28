Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму – фото древнего городища
Название Эски-Кермен в переводе с крымско-татарского звучит как "старая крепость"
Пещерный город укрылся на внутренней гряде Крымских гор, в 12 километрах от Бахчисарая
Массив горы сложен нуммулитовыми известняками
Благодаря этой особенности под воздействием вод древнего моря вдоль обрыва Эски-Кермена образовалось множество отдельных скал, отошедших от основного плато
Создатели искусственных пещер использовали это явление природы и вырубили в отколовшихся скалах боевые казематы
Всего здесь насчитывается около 360 пещерных сооружений военного, культового и хозяйственного назначения
По данным новейших археологических исследований, крепость была основана в конце VI века по инициативе византийских властей
Здесь был размещен отряд гото-аланских союзников империи
По данным историков, уже к ХII-ХIII векам на Эски-Кермене было около 600 усадеб, а население города могло составлять не менее 3000 человек
Все изученные усадьбы погибли в пожаре конца XIII века во время опустошительного набега ордынских войск эмира Ногая в 1299 году
Сейчас на территории городища сохранились останки оборонительных стен, усадеб и пещерные сооружения
Остался здесь и осадный колодец, вырубленный в толще скалы
К нему ведет скальная лестница из 84 ступеней
На территории древнего городища туристы могут покататься на лошадях
И встретить его современных "обитателей"
На Эски-Кермене сохранились пещерные церкви – так называемые "Храм Трех Всадников" и "Церковь Успения", в которых можно увидеть фресковую роспись
От замка осталась лишь воротная башня, которая получила название Кыз-Куле (Девичья башня)
В 2024 году на территории городища археологи сделали уникальные находки, которые изменили представление о топографии и истории древнего города
В 2024 году на территории городища археологи сделали уникальные находки, которые изменили представление о топографии и истории древнего города