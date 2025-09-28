https://crimea.ria.ru/20250928/peschernyy-gorod-eski-kermen-v-krymu-tayny-istorii-i-sovremennost-1149683160.html

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность

Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность

Пещерный город Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма был основан в конце VI века как византийское укрепление для отряда союзников империи. Последние жители...

Пещерный город Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма был основан в конце VI века как византийское укрепление для отряда союзников империи. Последние жители покинули городище в конце XIV века после разрушительного набега монгольской армии. Как сейчас выглядит древний пещерный город – смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.

