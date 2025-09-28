Рейтинг@Mail.ru
Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-09-28
2025-09-28T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +9 до +12 градусов, днем +17...+19.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на побережье до +12, днем +16…+20 градусов, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +9 до +12 градусов, днем +17...+19.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
