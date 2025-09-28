https://crimea.ria.ru/20250928/perepad-temperatur-i-kholodnyy-veter-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1149783857.html

Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +9 до +12 градусов, днем +17...+19.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

