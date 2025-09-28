Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр
Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр
Явка на парламентских выборах в Молдавии на 17:00 составила 42,46%, сообщает агентство "Sputnik Молдова". РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T17:39
2025-09-28T17:47
молдавия
в мире
выборы
общество
политика
новости
минирование
приднестровье
европа
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Явка на парламентских выборах в Молдавии на 17:00 составила 42,46%, сообщает агентство "Sputnik Молдова".К указанному часу на выборах проголосовали более 1 миллиона 265 тысяч избирателей. Таким образом, выборы можно считать состоявшимися.Генинспекторат полиции информирует, что в стране к этому времени зарегистрированы более 140 случаев нарушений. Большая их часть касается фотографирования избирательного бюллетеня (58) и отсутствие избирателей в списках для голосования (35).Кроме того, зафиксированы несколько сообщений о минировании избирательных участков, которые не подтвердились.На избирательных участках в Европе также сообщили о нарушениях на выборах. "Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", – отмечает агентство.Кроме того, в итальянской Вероне было замечено, что на разных участках голосуют одни и те же люди."Увидев видеосъемку, все "голосующие" стремительно разбежались, пряча лица", - говорится в сообщении агентства.В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории Молдавии открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Избирательные участки закроются в 21.00.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
молдавия
приднестровье
европа
молдавия, в мире, выборы, общество, политика, новости, минирование, приднестровье, европа, происшествия
Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр

Полиция Молдавии проверяет данные о бомбах на участках в Приднестровье и мост через Днестр

17:39 28.09.2025 (обновлено: 17:47 28.09.2025)
 
Парламентские выборы в Молдавии
Парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Явка на парламентских выборах в Молдавии на 17:00 составила 42,46%, сообщает агентство "Sputnik Молдова".
К указанному часу на выборах проголосовали более 1 миллиона 265 тысяч избирателей. Таким образом, выборы можно считать состоявшимися.
Генинспекторат полиции информирует, что в стране к этому времени зарегистрированы более 140 случаев нарушений. Большая их часть касается фотографирования избирательного бюллетеня (58) и отсутствие избирателей в списках для голосования (35).
Кроме того, зафиксированы несколько сообщений о минировании избирательных участков, которые не подтвердились.
"Неизвестные сообщили о бомбе на мосту Санатеука - Рыбница, которым пользуются граждане с левого берега Днестра, чтобы проголосовать. У нас одновременно несколько подобных случаев, в том числе там. Оперативные группы работают на местах в соответствии с протоколами", - заявила представитель пресс-службы полиции Молдавии Диана Фетко журналистам.
На избирательных участках в Европе также сообщили о нарушениях на выборах.
"Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", – отмечает агентство.
Кроме того, в итальянской Вероне было замечено, что на разных участках голосуют одни и те же люди.
"Увидев видеосъемку, все "голосующие" стремительно разбежались, пряча лица", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщается, в Австрии и Румынии организовали подвоз граждан Молдавии на избирательный участок. Кроме того, в соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведенного избирателя.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории Молдавии открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.
На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Избирательные участки закроются в 21.00.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
