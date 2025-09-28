https://crimea.ria.ru/20250928/neizvestnye-soobschili-o-bombakh-v-uchastkakh-pmr-i-na-mostu-cherez-dnestr-1149806002.html

Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр

Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр

Явка на парламентских выборах в Молдавии на 17:00 составила 42,46%, сообщает агентство "Sputnik Молдова". РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T17:39

2025-09-28T17:39

2025-09-28T17:47

молдавия

в мире

выборы

общество

политика

новости

минирование

приднестровье

европа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149805880_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_e80355a2b1c4e2a389a7581ea10bca02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Явка на парламентских выборах в Молдавии на 17:00 составила 42,46%, сообщает агентство "Sputnik Молдова".К указанному часу на выборах проголосовали более 1 миллиона 265 тысяч избирателей. Таким образом, выборы можно считать состоявшимися.Генинспекторат полиции информирует, что в стране к этому времени зарегистрированы более 140 случаев нарушений. Большая их часть касается фотографирования избирательного бюллетеня (58) и отсутствие избирателей в списках для голосования (35).Кроме того, зафиксированы несколько сообщений о минировании избирательных участков, которые не подтвердились.На избирательных участках в Европе также сообщили о нарушениях на выборах. "Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", – отмечает агентство.Кроме того, в итальянской Вероне было замечено, что на разных участках голосуют одни и те же люди."Увидев видеосъемку, все "голосующие" стремительно разбежались, пряча лица", - говорится в сообщении агентства.В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории Молдавии открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Избирательные участки закроются в 21.00.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

молдавия

приднестровье

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире, выборы, общество, политика, новости, минирование, приднестровье, европа, происшествия