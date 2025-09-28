Рейтинг@Mail.ru
Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Изобилие разного рода вывесок там, где им не место, для привлвечения внимания к товарам и услугам, является серьезной проблемой в Крыму, и с ней, как и с латиницей, будут активно бороться для достижения эстетичного вида зданий и населенных пунктов в целом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.По словам Цекова, информационные вывески в различном их исполнении являются для Крыма пока еще большой проблемой с токи зрения эстетического облика населенных пунктов.В качестве примера того, как быть не должно, он привел магазины одной из сетей супермаркетов в Крыму."Слишком много... все заклеено какими-то вывесками, какими-то названиями, нарисованы какие-то бутерброды, бутылки и так далее... Заклеены все витрины", – поделился спикер.Изменить ситуацию поможет внесение изменений в правила благоустройства территорий, добавил он. Необходимые положения разрабатывались специалистами с конца прошлого года, глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал муниципалитетам подготовить проекты соответствующих решений на местах для внедреняи изменений, и такие документы уже появляются в регионах республики, подчеркнул Цеков."И по тем правилам благоустройства, которые мы разработали и которые подписал Сергей Валерьевич в виде поручений, запрещено заклеивать и замазывать витрины как таковые, стекла. Они должны быть прозрачными. Допустимо размещение информации о работе магазина, и только в том случае, если ее нельзя разместить рядом с дверью. Причем информация какая: часы работы", – рассказал гость эфира.Он подчеркнул, что в Крыму будут бороться с любыми вывесками, которые расположены там, где им не место. А это не только окна, но и крыши, двери, цоколи и ступени в торговых точках, уточнил Цеков.И подчеркнул, что соответствующие изменения в правила благоустройства принимаются городскими и сельскими советами, и соблюдать их обязаны все граждане, которые работают на данной территории. На то, чтобы все было приведено в соответствие, дадут время, подытожил зампредседателя Госсовета РК.
Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок

В Крыму есть проблема "зрительного мусора" из-за изобилия вывесок – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Изобилие разного рода вывесок там, где им не место, для привлвечения внимания к товарам и услугам, является серьезной проблемой в Крыму, и с ней, как и с латиницей, будут активно бороться для достижения эстетичного вида зданий и населенных пунктов в целом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.
По словам Цекова, информационные вывески в различном их исполнении являются для Крыма пока еще большой проблемой с токи зрения эстетического облика населенных пунктов.

"Очень серьезная проблема у нас в Крыму в целом – это присутствие так называемого зрительного шума или зрительного мусора... Надо навести порядок с вывесками", – сказал Цеков.

В качестве примера того, как быть не должно, он привел магазины одной из сетей супермаркетов в Крыму.
"Слишком много... все заклеено какими-то вывесками, какими-то названиями, нарисованы какие-то бутерброды, бутылки и так далее... Заклеены все витрины", – поделился спикер.
Изменить ситуацию поможет внесение изменений в правила благоустройства территорий, добавил он. Необходимые положения разрабатывались специалистами с конца прошлого года, глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал муниципалитетам подготовить проекты соответствующих решений на местах для внедреняи изменений, и такие документы уже появляются в регионах республики, подчеркнул Цеков.
"И по тем правилам благоустройства, которые мы разработали и которые подписал Сергей Валерьевич в виде поручений, запрещено заклеивать и замазывать витрины как таковые, стекла. Они должны быть прозрачными. Допустимо размещение информации о работе магазина, и только в том случае, если ее нельзя разместить рядом с дверью. Причем информация какая: часы работы", – рассказал гость эфира.
Он подчеркнул, что в Крыму будут бороться с любыми вывесками, которые расположены там, где им не место. А это не только окна, но и крыши, двери, цоколи и ступени в торговых точках, уточнил Цеков.
"И я уверен, что когда это будет сделано – а это будет сделано, – то многие убедятся, насколько правильное решение приняли органы государственной власти Республики Крым", – добавил он.
И подчеркнул, что соответствующие изменения в правила благоустройства принимаются городскими и сельскими советами, и соблюдать их обязаны все граждане, которые работают на данной территории. На то, чтобы все было приведено в соответствие, дадут время, подытожил зампредседателя Госсовета РК.
