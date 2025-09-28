https://crimea.ria.ru/20250928/na-ukraine-razbity-zhd-podstantsii-dlya-postavok-oruzhiya-v-donbass-1149796666.html
На Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в Донбасс
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили тяговые подстанции, которые ВСУ использовали для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 147 районах.В воскресенье вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов.Накануне ВС РФ нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники. Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
