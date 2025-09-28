Рейтинг@Mail.ru
Мужчина сжег знакомую живьем – ранены еще четверо
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Женщина погибла еще четыре человека получили ожоги в Ленинградской области при нападении мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства общеопасным способом, сообщили в Следкоме России.Отмечается, что инцидент произошел в одной из квартир. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, убийство, уголовный кодекс, новости, ленинградская область
Мужчина сжег знакомую живьем – ранены еще четверо

В Ленинградской области мужчина сжег знакомую в квартире – возбуждено дело

21:24 28.09.2025
 
Пожар в квартире. Архивное фото
Пожар в квартире. Архивное фото
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Женщина погибла еще четыре человека получили ожоги в Ленинградской области при нападении мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства общеопасным способом, сообщили в Следкоме России.
Отмечается, что инцидент произошел в одной из квартир.
"Потерпевшая скончалась на месте, еще четыре человека, находившиеся в квартире, госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
