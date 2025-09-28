https://crimea.ria.ru/20250928/muzhchina-szheg-znakomuyu-zhivem--raneny-esche-chetvero-1149808868.html
Мужчина сжег знакомую живьем – ранены еще четверо
Мужчина сжег знакомую живьем – ранены еще четверо - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Мужчина сжег знакомую живьем – ранены еще четверо
Женщина погибла еще четыре человека получили ожоги в Ленинградской области при нападении мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T21:24
2025-09-28T21:24
2025-09-28T20:57
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
убийство
уголовный кодекс
новости
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147232426_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0a47439a56bae28278bfea92f51e15e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Женщина погибла еще четыре человека получили ожоги в Ленинградской области при нападении мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства общеопасным способом, сообщили в Следкоме России.Отмечается, что инцидент произошел в одной из квартир. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147232426_106:0:1069:722_1920x0_80_0_0_4e86c5d0747e355a6f0689e231854c73.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, убийство, уголовный кодекс, новости, ленинградская область
Мужчина сжег знакомую живьем – ранены еще четверо
В Ленинградской области мужчина сжег знакомую в квартире – возбуждено дело