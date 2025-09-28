Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250928/krymskiy-most-seychas--obstanovka-utrom-v-voskresene--1149793367.html
Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
Утром в воскресенье проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

09:03 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 9 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
