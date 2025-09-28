https://crimea.ria.ru/20250928/krymskiy-most-seychas--obstanovka-utrom-v-voskresene--1149793367.html
Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
Утром в воскресенье проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
