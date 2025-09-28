https://crimea.ria.ru/20250928/krymskiy-most--skolko-zhdat-proezda-seychas-1149805627.html

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

К вечеру воскресенья у Крымского моста проезда к пунктам досмотра ожидают 100 машин со стороны Керчи. Такие данные к 17:00 приводит Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста проезда к пунктам досмотра ожидают 100 машин со стороны Керчи. Такие данные к 17:00 приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был закрыт в воскресенье в 11:58. Запрет на передвижение действовал 20 минут. Поле возобновления движения в пробке с обеих сторон стояло 173 машины. При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

