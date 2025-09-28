Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
К вечеру воскресенья у Крымского моста проезда к пунктам досмотра ожидают 100 машин со стороны Керчи. Такие данные к 17:00 приводит Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста проезда к пунктам досмотра ожидают 100 машин со стороны Керчи. Такие данные к 17:00 приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был закрыт в воскресенье в 11:58. Запрет на передвижение действовал 20 минут. Поле возобновления движения в пробке с обеих сторон стояло 173 машины. При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148479550_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c8086a642d25c4747ac732eb5f96bf81.jpg
1920
1920
true
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

У Крымского моста сейчас проезда ждут сто машин со стороны Керчи

17:07 28.09.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста проезда к пунктам досмотра ожидают 100 машин со стороны Керчи. Такие данные к 17:00 приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост был закрыт в воскресенье в 11:58. Запрет на передвижение действовал 20 минут. Поле возобновления движения в пробке с обеих сторон стояло 173 машины.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
