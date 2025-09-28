Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Мост был закрыт в воскресенье в 11:58. Запрет на передвижение действовал 20 минут. Поле возобновления движения в пробке с обеих сторон стояло 173 машины. К 17:00 заторы остались только со стороны Керчи. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:02 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Мост был закрыт в воскресенье в 11:58. Запрет на передвижение действовал 20 минут. Поле возобновления движения в пробке с обеих сторон стояло 173 машины. К 17:00 заторы остались только со стороны Керчи.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
