Крымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае

Абрам Болек, Никита Иванов, Мемет Ашиков, Таня Шахова-Шварцман, Залха Османова, Татьяна Двожек… Это имена всего нескольких людей из тех, которые были... РИА Новости Крым, 28.09.2025

Абрам Болек, Никита Иванов, Мемет Ашиков, Таня Шахова-Шварцман, Залха Османова, Татьяна Двожек… Это имена всего нескольких людей из тех, которые были расстреляны фашистами за несколько дней до того, как Бахчисарай освободили 14 апреля 1944 года. Люди разных возрастов и национальностей, все они погибли от пули в затылок в расстрельном рву. 36 человек были опознаны. Но рядом более 80 лет лежат и другие, чьи имена пока неизвестны, да и точное место их гибели со временем было утрачено.Личная историяПредседатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике и по совместительству председатель регионального отделения РВИО Владимир Бобков говорит, что история расстрельных ям недалеко от Бахчисарая – это в том числе его личная история."Среди опознанных весной 1944 года был один из членов моей семьи. Это родной брат моей родной бабушки, мой двоюродный дед Балыкин Николай Лукич. Он в период оккупации работал на мельнице и имел связь с партизанами, регулярно помогал им продуктами", – рассказал собеседник РИА Новости Крым.Семья Николая Лукича смогла уехать из Крыма, через крымских партизан он попытался передать им записку – что, мол, жив, здоров…"Партизан взяли, записку нашли, его арестовали и расстреляли. Опознали деда по подштанникам и по шраму от аппендицита", – с болью говорит глава регионального РВИО.Вместе с Балыкиным опознали еще 36 человек из убитых 12 апреля 1944 года. Их тела от пуль фашистов ложились в расстрельные ямы на небольшом удалении от деревеньки Эски-Юрт, которая теперь влилась в границы города Бахчисарай. Именно так было записано в составленном в апреле 1944 г. специальной комиссией акте.Кошары за городомНебольшой лагерь в районе Эски-Юрта работал с 1942 года. Изначально, по показаниям тех, кто были лагерными пленниками, он был создан для рабочей силы из местного мирного населения, направляемых для участия в укреплении оборонительной линии Севастополя."Документы подсказывают нам, что этот лагерь находился в ведении местной комендатуры. В Экски-Юрте была кошара, которая использовалась для содержания людей. Сейчас на этом месте расположена заправочная станция", – говорит Бобков.Показания капитана Адама Гана, заместителя орсткоменданта комендатуры 794 из рассекреченного "Фонда 100" архивов ФСБ свидетельствуют, что после большого антипартизанского "прочеса" 1943-1944 годов в Эски-Юрт направлялись те, кого подозревали в связях с партизанами и подпольем: "Много деревень во время этой операции были полностью уничтожены, а население уничтоженных деревень сгонялось в лагерь ортскомендатуры в деревне Эски-Юрт".Больших расстрелов в Эски-Юрте было как минимум два, рассказывает историк. Первый – 29 февраля, и второй – 12 апреля 1944 года. Не исключено, и даже более того – очень вероятно, что их было значительно больше, считает Владимир Бобков."У немцев была принята практика не копать никаких могил и рвов. Они, как правило, использовали уже существовавшие углубления. В степях, где таких углублений не было, это были колодцы, в некоторых районах – рвы. Мы знаем Багеровский ров, ров на трассе на Феодосию и так далее. В Эски-Юрте роль углублений выполняли ямы, оставшиеся от зенитных орудий и сопровождавших их фортификационных сооружений, которые прикрывали знаменитую пушку Дора", – говорит историк.Когда пришли нашиВ апрельские дни 1944 года перед отступлением фашисты массово расстреливают тех, кто был в их лагерях и застенках по всему Крыму – то ли затем, чтобы отомстить, что ли затем, чтобы избежать ужасной правды, которую обязательно расскажут узники.Правда о зверствах нацистов не просто горька, она вызывает чувство справедливой ненависти: по запротоколированным воспоминаниям водителя одной из машин, в которых людей везли к последнему место расстрела, Сергея Сарачева, руки у жертв были связаны за спиной так, что приобрели цвет запекшейся крови."Женю расстреляли 29 февраля за Эски-Юртом. Когда пришли наши, их откопали и похоронили. Они были все совершенно голые и сложены штабелями. У Жени была сломана рука. Там было четыре большие ямы (говорят, что это были рвы под орудия). Они находились за Эски-Юртом, правее дороги, идущей в деревню, которая тогда называлась Топчикой", – записано в хранящихся в личном архиве Владимира Бобкова воспоминаниях мамы расстрелянного Евгения Сереженко Татьяны Васильевны.В расстрельном рву в 1944 году были обнаружены трупы почти ста человек, в том числе пяти детей, в числе которых – грудной ребенок.Узнать людей даже тем, кто их знал, было сложно: выстрелы в затылок обезобразили лица, а у семилетней Танечки Шеховой на лице обнаружили четыре штыковых раны.Безымянные мученикиПредседатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике рассказывает, что эксгумированных частично похоронили по окрестным деревням рядом с родственниками, частично – на городском кладбище."Раскопка двух остальных ям не произведена из-за сильного разложения трупов, следствием чего является невозможность распознания их родственниками. В двух указанных ямах, по предположению комиссии, находится такое же количество расстрелянных", – гласит акт."Я помню, что недалеко от этих могил стояли какие-то столбы в ложбинке. Сначала мы носили туда цветы. А потом это место запахали и засеяли", – вспоминает мама Евгения Сереженко.Прошло более 80 лет. Место расстрела забылось, заросло травой, умерли люди, чьи родственники остались лежать неуспокоенными со связанными руками в ямах для зениток. Кто-то и много лет после войны ждал, что его брат или муж счастливым образом найдется, но он – безымянный – до сих пор в бахчисарайской земле."Детальных описаний деятельности комендатур за период 1943-1944 гг. мы уже не находим. Не удается выявить и пофамильные списки арестованных людей (за 1941 – первую половину 1942 г. они иногда встречаются). Документы СД (репрессивно-карательный орган в гитлеровской Германии – ред.) утрачены, скорее всего, уничтожены в момент отступления, потому что СД – это непосредственно карательный орган. Комендатуры также занимались карательной деятельностью", – объясняет историк.Много лет подряд большие усилия к тому, чтобы восстановить справедливость и по-человечески захоронить уничтоженных крымчан, приложил бахчисарайский краевед Валерий Борисов. Но попытки точно определить место казни много лет не давали результата. Потому изначально новые находки в пригороде Бахчисарая были определены как забытые "расстрельные ямы".Совесть замучилаВладимир Бобков признается, что его лично приводят в ужас не только зверства оккупантов, но и то, что со временем мы сами забываем, что, как и где творили эти нелюди на нашей земле."Получилось так, что мы с годами сами место расстрелов и кошар потеряли. Местные историки и краеведы пытались найти и не находили. Но не было бы счастья, да несчастье помогло: в начале 2000-х годов под Бахчисараем хотели строить мусорный завод, строители копнули и вытащили из земли кости", – говорит глава регионального РВИО.В украинский период законом не были установлены никакие обязательные археологические расследования перед любой стройкой. Рабочие тихо собрали вытащенные из-под земли черепа и кости в пакеты и прикопали их недалеко. А начальство им строго-настрого запретило сообщать об этом случае.Завод в итоге так и не построили. Не осуществили и обязательной с этической точки зрения процедуры перезахоронения. И вот по прошествии времени уже в российском Крыму один из рабочих, мучимый совестью, обратился к поисковикам и рассказал им о страшной находке. Поисковики из организации "Долг" выехали на место, обнаружили останки, завертелась государственная машина, заработал Следственный комитет, а поисковики за весну и лето 2025 года успели найти останки 27 человек. Но работы еще не завершены."Некоторые останки были в полной анатомии, можно фиксировать положение тела, были и личные вещи при них – где-то часы, где-то бритва, пуговицы, значки", – говорит о найденном Бобков.До последней косточкиНо чем дальше продвигались раскопки, тем больше возникало несостыковок. Тела лежали не в яме, как было записано в акте, а были буквально сложены в запутанной системе неглубоких траншей. На помощь в решении поисковой проблемы пришли исторические материалы. В этом случае – аэрофотосъемка.Владимир Бобков нашел архивный снимок 1944 года, на котором можно рассмотреть систему траншей на месте проводимых работ и с высокой вероятностью установить, что это место не имеет отношения к "заактированным" в 1944 г. "ямам". То есть камера с самолета зафиксировала не утраченные расстрельные места казни, а ранее неописанные свидетелями места нацистских злодеяний."Специалист с георадаром обозначил несколько точек, потенциально содержащих останки. Эти точки были соотнесены с теми изображениями, которые содержатся на аэрофотосъемке, произвели шурфовку с использованием спецтехники. Практически все указанные точки подтвердили наличие жертв, которые, в отличие от трагических, изуродованных останков, сложенных в мешки, находятся в анатомическом соответствии. На данный момент ведется их поступательное извлечение", – рассказал историк.Возрастной и половой состав найденных пока исследуют специалисты, но однозначно можно сказать, что и среди новых находок также есть останки женщин. Будут ли замученные нацистами идентифицированы поименно – сказать пока сложно, но вероятность этого, к сожалению, крайне мала, говорит Владимир Бобков.В ходе исследований уже вырисовалась канва расстрельных траншей, в которой могут быть еще десятки жертв нацистов."Это неглубокие траншеи, но они достаточны, чтобы там буквально голова к ногам лежали в ленточку выложенные тела. Например, последнее тело, которое мы поднимали, принадлежит женщине. Она лежит на животе, выстрел пришелся ровно в висок. Это без всяких сомнений именно жертвы из числа гражданских лиц", – рассказывает историк.Но главное, считает глава крымского отделения РВИО, извлечь из земли останки до того, как на этом месте возведут другие объекты."Госсовет Крыма ставит перед собой задачу помогать поисковикам и местным властям в том, чтобы максимально использовать теплый осенний период для дообследования участка. Останки нужно постепенно поднимать. Но сколько на это времени уйдет, пока сказать сложно, будем стараться сделать все максимально быстро и тщательно", – сказал собеседник РИА Новости Крым.Те, кто принимает участие в поисковых раскопках, доведут начатое до конца – искать тела гражданских, убитых фашистами в оккупацию, будут и дальше. Благо, современные технологии позволяют найти то, что ранее было очень долгие десятилетия скрыто в крымской земле. 