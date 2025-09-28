Киев обесточен после серии взрывов
Киев частично остался без электроснабжения после серии взрывов – ДТЭК
© AP Photo Efrem LukatskyПоследствия взрывов в Киеве. 28 сентября 2028
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье часть Киева остается без электроснабжения после серии ночных и утренних взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК.
"Из-за атаки на столицу часть жителей Киева осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении компании в Telegram.
Пока коммунальщики не могут приступить к аварийным работам и ждут разрешения на переподключение киевлян к резервным линиям.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.
По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.
Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.
Накануне ВС РФ нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники. Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Как сообщили в Минобороны, российские силы нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Все объекты поражены.