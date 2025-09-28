https://crimea.ria.ru/20250928/kiev-obestochen-posle-serii-vzryvov-1149807379.html

Киев обесточен после серии взрывов

Киев обесточен после серии взрывов

2025-09-28T19:11

2025-09-28T19:11

2025-09-28T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье часть Киева остается без электроснабжения после серии ночных и утренних взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК.Пока коммунальщики не могут приступить к аварийным работам и ждут разрешения на переподключение киевлян к резервным линиям. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.Накануне ВС РФ нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники. Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Как сообщили в Минобороны, российские силы нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Все объекты поражены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

