https://crimea.ria.ru/20250928/kakoy-segodnya-prazdnik-28-sentyabrya-1131696402.html

Какой сегодня праздник: 28 сентября

Какой сегодня праздник: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Какой сегодня праздник: 28 сентября

28 сентября в России поздравляют атомщиков и генеральных директоров. В 1937 году были образованы Алтайский край и Новосибирская область, а родились в этот день... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T00:00

2025-09-28T00:00

2025-09-28T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512172_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_956d93f402ef693403f8b22c60f97d6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 28 сентября в России поздравляют атомщиков и генеральных директоров. В 1937 году были образованы Алтайский край и Новосибирская область, а родились в этот день Конфуций и Марчелло Мастрояни.Что празднуют в миреВ России 28 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники атомной промышленности. Праздник учрежден в июне 2005 года и приурочен к выходу распоряжения Государственного комитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Кстати, первая в мире атомная электростанция была построена в СССР в 1954 году в городе Обнинске. Она была оснащена уран-графитовым реактором типа "Атом мирный" мощностью 5 МВт. Эта АЭС безаварийно проработала полстолетия.В этот день мир отмечает День борьбы против бешенства, учрежденный по инициативе Глобального альянса по контролю за этим заболеванием в 2007 году. Дату выбрали не случайно: в 1895 году в этот день умер один из создателей вакцины от бешенства Луи Пастер.Кроме того, в этот день отмечается Международный день доступа к информации или Международный день права знать, учрежденный ЮНЕСКО в 2015 году. Один из принципов Всеобщей Декларации прав человека говорит, что любой житель планеты имеет право искать, получать и распространять информацию. Правда, если это не противоречит законодательству.Еще в нашей стране отмечают День деловой книги, День тульского пряника и День генерального директора. Именины у Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семена и Якова.Знаменательные события28 сентября 1937 года в РСФСР был упразднен Западно-Сибирский край и созданы Новосибирская область и Алтайский край. У первого субъекта административным центром был выбран Новосибирск, у второго – Барнаул.28 сентября 1972 года известный советский комментатор Николай Озеров произнес свою легендарную фразу "Такой хоккей нам не нужен!" В тот день он комментировал матч между сборными СССР и Канады. Под конец игры счет был равный, но за 34 секунды до конца канадцы все же забросили победную шайбу, что и спровоцировало Озерова произнести эти слова.Индия никогда не славилась своей космической программой, но 28 сентября 2009 года специалистам страны удалось доказать, что их корабли тоже не зря бороздят космическое пространство. Их зонд Chandrayaan-1 или "Лунный корабль" помог обнаружить воду на Луне. Напомним, 23 августа 2023 года, Индия стала первой в мире страной, которая успешно посадила аппарат на Луну в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Правда, потом аппарат "уснул", но это уже другая история.Кто родился28 сентября около 551 года в Китае в Цюйфу родился мыслитель и философ Конфуций. В своих трудах философ выделил пять постоянств праведного человека: милосердие, справедливость, верность обычаям, благоразумие и искренность. Кроме того, Конфуцию приписывают большое количество письменных трудов, однако пока большинство ученых сходятся во мнении, что единственная его авторская работа – "Беседы и суждения".28 сентября 1903 года в Киеве родился легендарный советский кинодраматург Алексей Каплер, который стал еще известнее благодаря передаче "Кинопанарома", бессменным ведущим которой являлся. Прошел Великую Отечественную войну в должности военного корреспондента, правда – не всю. В 1942 году решил "приударить" за дочерью Иосифа Сталина Светланой и уже в 1943 уехал в Воркуту. Несмотря на запрет возвращаться в Москву, все же приехал и был опять отправлен на восток страны. Реабилитировали его только после смерти Сталина, после чего карьера Каплера пошла вгору и он даже получил работу во ВГИКе. Именно Каплер был соавтором сценариев к фильмам "Три товарища", "Полосатый рейс", "Человек-амфибия", "Синяя птица" и других.В 1924 году 28 сентября в Италии родился Марчелло Мастрояни – итальянский актер, один из любимых актеров режиссера Федерико Феллини. Особенно восторженно критики встретили Марчелло Мастрояни в фильме другого классика – Микеланджело Антониони – "Ночь". Всего же за свою жизнь он снялся в 79 картинах, среди которых "Сладкая жизнь", "Брак по-итальянски", "Подсолнухи", "Благородный венецианец по прозвищу "Полосатая Задница", "Второе дыхание" и многие другие.И в этот же день только в 1934 году родилась актриса, которая сыграла с Мастрояни в нескольких фильмах. Речь идет о француженке Брижит Бардо. В юном возрасте Бардо заинтересовались фотографы журнала Elle, которые постоянно предлагали ей съемки для обложек новых номеров. Первые актерские пробы оказались провальными: критики разнесли в пух и прах актерскую игру француженки. А вот мировую известность она получила после фильма "И Бог создал женщину". Для 50-х годов прошлого века это был провокационный фильм, который за откровенные сцены осудила католическая церковь. Тем не менее, после этой ленты у актрисы не было никаких проблем с поиском работы: ей предлагали ведущие роли в фильмах и баснословные на то время гонорары.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости