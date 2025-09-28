https://crimea.ria.ru/20250928/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-finale-sentyabrya-1149764601.html
Какой будет погода в Крыму в финале сентября
Какой будет погода в Крыму в финале сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Какой будет погода в Крыму в финале сентября
В последние дни сентября в Крыму ожидается прохладная погода и дожди. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T20:20
2025-09-28T20:20
2025-09-28T20:20
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184191_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b86028f2f7eaeaf7a824627302ea9b32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В последние дни сентября в Крыму ожидается прохладная погода и дожди. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В четверг и пятницу, 2-го и 3-го октября, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6...11 градусов, днем +15...20, уточнила начальник регионального гидрометцентра.Ранее сообщалось, что прохладная погода в Крым пришла вместе с южной периферией холодного скандинавского антициклона, который пожаловал в регион.Также начальник регионального гидрометцентра отмечала, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны дожди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостровВ Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждениеБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184191_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_39f5ec74f3349fe7ada1d9e6b9d21a93.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма
Какой будет погода в Крыму в финале сентября
Сентябрь в Крыму закончится прохладной погодой – гидрометцентр