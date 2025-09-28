Рейтинг@Mail.ru
Какой будет погода в Крыму в финале сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Какой будет погода в Крыму в финале сентября
Какой будет погода в Крыму в финале сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Какой будет погода в Крыму в финале сентября
В последние дни сентября в Крыму ожидается прохладная погода и дожди. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
2025-09-28T20:20
2025-09-28T20:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В последние дни сентября в Крыму ожидается прохладная погода и дожди. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Сентябрь в Крыму закончится прохладной погодой. В начале недели, во вторник 30-го сентября и в среду 1 октября, в Крыму временами пройдут осенние моросящие дожди, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем по Крыму +16...20 градусов. Ночью облачно, +5...10 градусов, на побережье до +14", - сообщила Любецкая.

В четверг и пятницу, 2-го и 3-го октября, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6...11 градусов, днем +15...20, уточнила начальник регионального гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что прохладная погода в Крым пришла вместе с южной периферией холодного скандинавского антициклона, который пожаловал в регион.

Также начальник регионального гидрометцентра отмечала, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны дожди.
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма
Какой будет погода в Крыму в финале сентября

Сентябрь в Крыму закончится прохладной погодой – гидрометцентр

20:20 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В последние дни сентября в Крыму ожидается прохладная погода и дожди. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Сентябрь в Крыму закончится прохладной погодой. В начале недели, во вторник 30-го сентября и в среду 1 октября, в Крыму временами пройдут осенние моросящие дожди, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем по Крыму +16...20 градусов. Ночью облачно, +5...10 градусов, на побережье до +14", - сообщила Любецкая.

В четверг и пятницу, 2-го и 3-го октября, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6...11 градусов, днем +15...20, уточнила начальник регионального гидрометцентра.
Ранее сообщалось, что прохладная погода в Крым пришла вместе с южной периферией холодного скандинавского антициклона, который пожаловал в регион.
Также начальник регионального гидрометцентра отмечала, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны дожди.
