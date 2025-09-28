https://crimea.ria.ru/20250928/izbienie-devochki-v-krymu-i-proschanie-s-tigranom-keosayanom-glavnoe-za-den-1149808993.html

Избиение девочки в Крыму и прощание с Тиграном Кеосаяном: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Молдавии состоялись выборы в парламент страны. В Москве простились с режиссером, сценаристом и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Российские военные нанесли удары по тяговым подстанциям, которые ВСУ использовали для перевозок вооружения и военной техники. У россиян с опасными заболеваниями будут отзывать водительские права. В Крыму возбудили уголовное дело после избиений школьницы сверстницами в Евпатории. В США обсуждают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Парламентские выборы в МолдавииВ Молдавии в воскресенье состоялись парламентские выборы. На территории республики открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работали за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место.По данным молдавских властей, на выборах фиксировались различные нарушения, большая их часть касалась фотографирования избирательного бюллетеня и отсутствия избирателей в списках для голосования. По данным агентства "Sputnik Молдова", нарушения фиксировались на избирательных участках в Европе. Прощание с Тиграном КеосаяномВ Москве проводили в последний путь режиссера, сценариста, актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, ушедшего из жизни 26 сентября.Прощание с Кеосаяном состоялось в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. На церемонию прибыли супруга режиссера, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, помощник президента России Владимир Мединский, народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, режиссер Федор Бондарчук, народный артист РФ Филипп Киркоров, народная артистка России Лариса Долина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, артист балета Николай Цискаридзе, юморист Евгений Петросян, американский актер Стивен Сигал, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, продюсер и телеведущий Игорь Угольников и другие известные личности.Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.Удары по тяговым подстанциям на УкраинеВооруженные силы России поразили тяговые подстанции, которые ВСУ использовали для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Также поражены места сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и районы их запуска.Массированный удар также был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов.Отзыв водительских прав из-за опасных заболеванийУ российских автомобилистов при выявлении опасных заболеваний аннулируют водительские права, сообщил главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, но не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.Избиения школьницы в ЕвпаторииВ Евпатории 15-летние школьницы регулярно наносили побои сверстнице и снимали происходящее на камеру смартфона. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.В соцсетях опубликовано видео, на котором в городском парке школьники напали на девочку и сняли все происходящее на видео. в момент съемки опубликованного видео подростки находились алкогольном опьянении. Сейчас их личности устанавливают правоохранители.Следственные органы в Крыму возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Хулиганство". Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах случившегося.Возможная передача ракет Tomahawk УкраинеВице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине.Окончательное решение по данному вопросу, по его словам, примет президент Дональд Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

