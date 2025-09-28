Рейтинг@Mail.ru
Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/initsiativa-kryma-po-inoagentam-otpravlena-v-gosdumu-1149807004.html
Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму
Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму
Законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Об этом сообщил глава крымского... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T18:37
2025-09-28T18:37
крым
иноагенты
владимир константинов
политика
государственная дума рф
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_a74f706de35d3badc777bcc1af83dcee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России. На этой неделе спикер крымского парламента сообщил, что в РФ поддержали этот проект.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФВ Крыму назвали поведение Пугачевой предательством РоссииЗапрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_155:240:2412:1932_1920x0_80_0_0_ad36daaa5fbcccb84d7f892bcfdc4826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, иноагенты, владимир константинов, политика, государственная дума рф, новости, закон и право
Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму

Крым направил в Госдуму проект об ужесточении требований в отношении иноагентов

18:37 28.09.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Обращение по творчеству иноагентов направлено в Госдуму и будет рассмотрено профильным комитетом", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.
Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России. На этой неделе спикер крымского парламента сообщил, что в РФ поддержали этот проект.
В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.
Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
Запрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы
 
КрымИноагентыВладимир КонстантиновПолитикаГосударственная Дума РФНовостиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:59Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
20:49Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев
20:20Какой будет погода в Крыму в финале сентября
20:02Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
19:48Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
19:39За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
19:11Киев обесточен после серии взрывов
18:50Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
18:37Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму
18:23В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс
18:16Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность
17:5417-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
17:39Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр
17:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:29В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном
16:23Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
16:11В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение
15:55В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру
15:46Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
15:30Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
Лента новостейМолния