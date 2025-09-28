https://crimea.ria.ru/20250928/initsiativa-kryma-po-inoagentam-otpravlena-v-gosdumu-1149807004.html

Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что Крым направит в Государственную Думу РФ инициативу по запрету публичного использования произведений иноагентов, чтобы лишить их возможности зарабатывать на территории России. На этой неделе спикер крымского парламента сообщил, что в РФ поддержали этот проект.В августе Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам ввести запрет для музыкантов исполнять песни иноагентов на открытых уличных площадках.Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если инициатива, предложенная Крымом и уже внедряемая на уровне региона, появится в Госдуме РФ в виде законопроекта, она будет принята на федеральном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФВ Крыму назвали поведение Пугачевой предательством РоссииЗапрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы

