Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на заправки одной из крупных сетей доставлено 16 тысяч литров бензина Аи-92, 19 тысяч литров Аи-95 ультра и три тысячи бензина Аи-100. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, топливо есть на семи АЗС по адресам:Ранее в воскресенье он сообщил, что в Севастополе с 10:00 заправить автомобиль бензином Аи-95 можно на 15 автозаправочных станциях города, подвоз топлива продолжается.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в СевастополеЧто будет с ценами на бензин в Крыму
