Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/benzin-v-sevastopole-skolko-topliva-ai-92-i-ai-95-est-na-zapravkakh-1149795461.html
Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках
Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках
В Севастополе на заправки одной из крупных сетей доставлено 16 тысяч литров бензина Аи-92, 19 тысяч литров Аи-95 ультра и три тысячи бензина Аи-100. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T11:29
2025-09-28T11:29
севастополь
топливо
топливо в крыму
бензин
михаил развожаев
азс
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871255_0:31:1618:941_1920x0_80_0_0_05105fdf23af2cb2516b0037c57b7032.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на заправки одной из крупных сетей доставлено 16 тысяч литров бензина Аи-92, 19 тысяч литров Аи-95 ультра и три тысячи бензина Аи-100. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, топливо есть на семи АЗС по адресам:Ранее в воскресенье он сообщил, что в Севастополе с 10:00 заправить автомобиль бензином Аи-95 можно на 15 автозаправочных станциях города, подвоз топлива продолжается.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в СевастополеЧто будет с ценами на бензин в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871255_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_80d9dc7f8a5e74652789ee2aed1ea830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, топливо, топливо в крыму, бензин, михаил развожаев, азс, новости севастополя
Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках

Бензин в Севастополе: на АЗС доставили 46 тысяч литров топлива

11:29 28.09.2025
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на заправки одной из крупных сетей доставлено 16 тысяч литров бензина Аи-92, 19 тысяч литров Аи-95 ультра и три тысячи бензина Аи-100. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его данным, топливо есть на семи АЗС по адресам:
  • Генерала Мельника, 148 – Аи-92 — 4000 л
  • Камышовое шоссе, 2 – Аи-92 — 4000 л
  • Столетовский проспект, 5 – Аи-92 — 4000 л, Аи-95 ультра — 4000 литров, Аи-100 — 1500 л
  • Симферопольское шоссе, 18а – Аи-92 — 4000 л
  • Фиолентовское шоссе, 4а – Аи-95 ультра 5000 л
  • Хрусталева, 62а – Аи-95 ультра 5000 л
  • Гончарное, Дрыгина, 16 – Аи-95 ультра — 5000 л, Аи-100 — 1500 л
Ранее в воскресенье он сообщил, что в Севастополе с 10:00 заправить автомобиль бензином Аи-95 можно на 15 автозаправочных станциях города, подвоз топлива продолжается.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"
Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе
Что будет с ценами на бензин в Крыму
 
СевастопольТопливоТопливо в КрымуБензинМихаил РазвожаевАЗСНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
14:32"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ
14:23На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
14:09В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
13:47В Турции произошло землетрясение
13:41Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиков
13:2714 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
13:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
12:55В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
12:41На Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в Донбасс
12:3139 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
12:19Крымский мост открыли для проезда
12:13Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
12:0912 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей
11:58Крымский мост закрыт
11:29Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках
11:2013 собак сгорели на пожаре в приюте
11:06Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Лента новостейМолния