https://crimea.ria.ru/20250928/41-bespilotnik-sbili-nad-rossiey-1149792686.html

41 беспилотник сбили над Россией

41 беспилотник сбили над Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2025

41 беспилотник сбили над Россией

Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T07:26

2025-09-28T07:26

2025-09-28T07:42

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

курская область

брянская область

белгородская область

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_0:43:485:316_1920x0_80_0_0_af6ea7ec43763206c5f3535be36b753a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.Накануне беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику. По данным главы региона Олега Николаева, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции, объекту причинен незначительный ущерб. Работа станции была приостановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

брянская область

белгородская область

тульская область

ярославская область

ростовская область

новгородская область

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, брянская область, белгородская область, тульская область, ярославская область, ростовская область, новгородская область, самарская область, новости