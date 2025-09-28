Рейтинг@Mail.ru
41 беспилотник сбили над Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/41-bespilotnik-sbili-nad-rossiey-1149792686.html
41 беспилотник сбили над Россией
41 беспилотник сбили над Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2025
41 беспилотник сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T07:26
2025-09-28T07:42
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
курская область
брянская область
белгородская область
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_0:43:485:316_1920x0_80_0_0_af6ea7ec43763206c5f3535be36b753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.Накануне беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику. По данным главы региона Олега Николаева, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции, объекту причинен незначительный ущерб. Работа станции была приостановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
брянская область
белгородская область
тульская область
ярославская область
ростовская область
новгородская область
самарская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_65:0:487:316_1920x0_80_0_0_59dacc7e9ac6a7171a4c28651dc0cc23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, брянская область, белгородская область, тульская область, ярославская область, ростовская область, новгородская область, самарская область, новости
41 беспилотник сбили над Россией

Над Россией за ночь уничтожили 41 беспилотник

07:26 28.09.2025 (обновлено: 07:42 28.09.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен 12 БПЛА над территорией Курской области,️ 10 сбиты над Брянской, восемь – над Белгородской, четыре – над Тульской, три – над Ярославской, два – над Ростовской и по одному над территориями Новгородской и Самарской областей", - говорится в сообщении.
Накануне беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику. По данным главы региона Олега Николаева, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции, объекту причинен незначительный ущерб. Работа станции была приостановлена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьБрянская областьБелгородская областьТульская областьЯрославская областьРостовская областьНовгородская областьСамарская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
10:16Рейд в Севастополе открыли
09:56В Севастополь продолжают подвозить топливо
09:36Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок
09:12Рейд в Севастополе закрыт
09:03Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
08:48Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
08:27Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
08:09В Молдавии стартовали парламентские выборы
07:43Крымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае
07:2641 беспилотник сбили над Россией
07:07Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани
00:01Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:15Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:48Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
21:31Хозяин медной лавки: мастер делает традиционную посуду крымских татар
21:16Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
Лента новостейМолния