41 беспилотник сбили над Россией
41 беспилотник сбили над Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2025
41 беспилотник сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T07:26
2025-09-28T07:26
2025-09-28T07:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.Накануне беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику. По данным главы региона Олега Николаева, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции, объекту причинен незначительный ущерб. Работа станции была приостановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
брянская область
белгородская область
тульская область
ярославская область
ростовская область
новгородская область
самарская область
41 беспилотник сбили над Россией
Над Россией за ночь уничтожили 41 беспилотник
07:26 28.09.2025 (обновлено: 07:42 28.09.2025)