14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В рамках трех уголовных дел о смертельных отравлениях алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Как отметили в ведомстве, в рамках расследования изъято 1300 литров суррогата.В воскресенье продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.26 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек. 27 сентября СК сообщил о смерти еще шестерых человек. В изготовленном кустарным способом алкоголе установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спиртаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогатаВ Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пива

