14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти - РИА Новости Крым, 28.09.2025
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
В рамках трех уголовных дел о смертельных отравлениях алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T13:27
2025-09-28T13:14
ленинградская область
происшествия
алкоголь
уголовный кодекс
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В рамках трех уголовных дел о смертельных отравлениях алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Как отметили в ведомстве, в рамках расследования изъято 1300 литров суррогата.В воскресенье продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.26 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек. 27 сентября СК сообщил о смерти еще шестерых человек. В изготовленном кустарным способом алкоголе установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта
ленинградская область
2025
Новости
ленинградская область, происшествия, алкоголь, уголовный кодекс, новости, общество
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти

Ленобласти по делам об отравлении суррогатным алкоголем задержаны 14 человек

13:27 28.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В рамках трех уголовных дел о смертельных отравлениях алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем при непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в рамках расследования изъято 1300 литров суррогата.
В воскресенье продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
26 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек. 27 сентября СК сообщил о смерти еще шестерых человек. В изготовленном кустарным способом алкоголе установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта
Ленинградская областьПроисшествияалкогольУголовный кодексНовостиОбщество
 
