https://crimea.ria.ru/20250928/14-chelovek-zaderzhany-po-delam-o-smertelnykh-otravleniyakh-v-lenoblasti-1149796275.html
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти - РИА Новости Крым, 28.09.2025
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
В рамках трех уголовных дел о смертельных отравлениях алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T13:27
2025-09-28T13:27
2025-09-28T13:14
ленинградская область
происшествия
алкоголь
уголовный кодекс
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В рамках трех уголовных дел о смертельных отравлениях алкоголем в Ленинградской области задержали 14 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Как отметили в ведомстве, в рамках расследования изъято 1300 литров суррогата.В воскресенье продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.26 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек. 27 сентября СК сообщил о смерти еще шестерых человек. В изготовленном кустарным способом алкоголе установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спиртаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогатаВ Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2452cccf3147c9dcf5b63735c699875.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, происшествия, алкоголь, уголовный кодекс, новости, общество
14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
Ленобласти по делам об отравлении суррогатным алкоголем задержаны 14 человек