Всемирный день туризма – инфографика РИА Новости Крым

27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Каждую осень 27 сентября отмечается Всемирный день туризма – отличная возможность отметить важность путешествий и подчеркнуть роль туристической индустрии в развитии экономики и укреплении международных связей.В России праздник впервые отметили в 1983 году, хотя идея продвижения отрасли как драйвера глобального сотрудничества появилась еще раньше – с созданием Международного конгресса туристских организаций в 1925 году. Каждый год тема праздника меняется. Ключевая тема в 2025-ом – трансформация. Это о новых идеях и подходах. Призыв к действию для всех участников рынка. Туроператорам – разрабатывать новые маршруты. Отелям – внедрять ресурсосберегающие технологии. Путешественникам – делать осознанный выбор. Властям – создавать стимулирующее устойчивые практики.Все эти тренды давно взял на вооружение Крым. Туристы отвечают взаимностью: только за первые восемь месяце текущего года в регионе отдохнули более пяти миллионов человек.О том как отмечают праздник и сколько здравниц расположены на полуострове – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"Какой сегодня праздник: 27 сентябряНовые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма

