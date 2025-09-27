Рейтинг@Mail.ru
Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника
Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника
27 сентября православные отмечают одно из 12 важнейших событий церковного года – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день Крымская... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T14:14
2025-09-27T14:14
религия
христианство
праздники и памятные даты
крымская митрополия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. 27 сентября православные отмечают одно из 12 важнейших событий церковного года – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день Крымская митрополия напомнила о смыслах праздника и правилах богослужения в этот день.В день Крестовоздвижения православные вспоминают два реальных исторических события, напомнили в митрополии. В 326 году в Иерусалиме близ горы Голгофы был найден Крест, на котором был распят Спаситель. Это произошло в Пасху, и поначалу праздник Воздвижения неофициально отмечался на второй день после Светлого Христова Воскресения. А в сентябре 335 года в Иерусалиме был освящен храм Гроба Господня. На следующий день было решено официально учредить праздник Воздвижения Креста.Второе событие, связанное с Крестом Господним, произошло спустя три столетия. В 614 году персидский шах Хосрой после победы над византийским императором Фокой взял Иерусалим, принадлежавший в то время Византии. Он забрал с собой в Персию и главную христианскую святыню – Крест Господень. Спустя 14 лет византийский император Ираклий победил персов и вернул Крест христианам в Иерусалим."Знаменательно, что произошло это в день Крестовоздвижения. Эти события – обретение и возвращение Креста – объединяет то, что Крест Господень оба раза воздвигали, то есть поднимали перед народом. Воздвижение Креста Господня – единственный двунадесятый праздник из всего годового цикла, исторической основой которого являются не только новозаветные события, но и более поздние", – подчеркивают священнослужители.В этот день на службе в храмах Крест торжественно воздвигают перед людьми, показывая, что он соединяет скорбь Голгофы и радость Воскресения. Христиане поклоняются не самому дереву, а Христу, Который на нем пострадал. На службе совершают земные поклоны и поют молитвословие "Кресту Твоему покланяемся, Владыко…" – как выражение благодарности и веры.
Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника

Крымская митрополия напомнила о смыслах праздника Воздвижения Креста Господня

14:14 27.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВоздвижение Креста Господня
Воздвижение Креста Господня
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. 27 сентября православные отмечают одно из 12 важнейших событий церковного года – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день Крымская митрополия напомнила о смыслах праздника и правилах богослужения в этот день.
"Праздник этот напоминает не только об историческом обретении Животворящего Креста в Иерусалиме, но и о самом центре христианской веры – крестной жертве и победе Христа над смертью. Крест называют "орудием спасения" и "знаменем победы": через него страдание превращается в надежду и жизнь... На Кресте совершено спасение человеческого рода. Через Крест побежден грех и обновлено человеческое естество, чтобы и нам обновиться душой и телом", – пояснили значение праздника в митрополии.
В день Крестовоздвижения православные вспоминают два реальных исторических события, напомнили в митрополии. В 326 году в Иерусалиме близ горы Голгофы был найден Крест, на котором был распят Спаситель. Это произошло в Пасху, и поначалу праздник Воздвижения неофициально отмечался на второй день после Светлого Христова Воскресения. А в сентябре 335 года в Иерусалиме был освящен храм Гроба Господня. На следующий день было решено официально учредить праздник Воздвижения Креста.
Второе событие, связанное с Крестом Господним, произошло спустя три столетия. В 614 году персидский шах Хосрой после победы над византийским императором Фокой взял Иерусалим, принадлежавший в то время Византии. Он забрал с собой в Персию и главную христианскую святыню – Крест Господень. Спустя 14 лет византийский император Ираклий победил персов и вернул Крест христианам в Иерусалим.
"Знаменательно, что произошло это в день Крестовоздвижения. Эти события – обретение и возвращение Креста – объединяет то, что Крест Господень оба раза воздвигали, то есть поднимали перед народом. Воздвижение Креста Господня – единственный двунадесятый праздник из всего годового цикла, исторической основой которого являются не только новозаветные события, но и более поздние", – подчеркивают священнослужители.
В этот день на службе в храмах Крест торжественно воздвигают перед людьми, показывая, что он соединяет скорбь Голгофы и радость Воскресения. Христиане поклоняются не самому дереву, а Христу, Который на нем пострадал. На службе совершают земные поклоны и поют молитвословие "Кресту Твоему покланяемся, Владыко…" – как выражение благодарности и веры.

"Личный же смысл праздника заключается в напоминании каждому о своем "кресте" – терпении, ответственности и верности добру даже в трудных обстоятельствах. Не случайно это единственный из великих Господских праздников, когда установлен строгий пост: он помогает встретить день с трезвостью и благодарностью", – подытожили в митрополии.

