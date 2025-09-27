Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250927/v-sevastopole-uznat-o-benzine-na-azs-mozhno-v-prilozheniyakh-bankov-1149785022.html
В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков
В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков
Жители Севастополя смогут узнавать информацию о наличии топлива на АЗС города через банковские приложения. Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T16:54
2025-09-27T16:54
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
бензин
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Жители Севастополя смогут узнавать информацию о наличии топлива на АЗС города через банковские приложения. Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев.Губернатор рекомендовал пользоваться этой информацией, чтобы не создавать лишних очередей на АЗС. Он также добавил, что на АЗС сети "АТАН" в субботу с 16 часов в продаже появился бензин марки Аи 92.В частности, по четыре тысячи литров топлива есть на заправках сети по Генерала Мельника,148, Камышовму шоссе, 2, Симферопольскому шоссе, 18А. Пять тысяч литров – на Фиолентовском шоссе 4А.По улице Хрусталева 62А наличии имеется пять тысяч литров бензина марки Аи 95 ультра, на АЗС в селе Гончарном – пять тысяч литров Аи 95 ультра и Аи 100, по Столетовскому проспекту, 5 – по четыре тысячи литров Аи 92 и Аи 95 ультра, а также полторы тысячи литров Аи 100.Развожаев ранее обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать. И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство до конца года запретит экспорт бензинаДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаКогда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, бензин, топливо
В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков

Информация о топливе на АЗС Севастополя доступна в банковских приложениях – Развожаев

16:54 27.09.2025
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Жители Севастополя смогут узнавать информацию о наличии топлива на АЗС города через банковские приложения. Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев.

"В приложениях Сбера, ВТБ и Яндекс-навигаторе отражается информация о видах топлива на АЗС, которое находится в свободной продаже, то есть продается за наличные или по банковским картам" – проинформировал глава региона.

Губернатор рекомендовал пользоваться этой информацией, чтобы не создавать лишних очередей на АЗС. Он также добавил, что на АЗС сети "АТАН" в субботу с 16 часов в продаже появился бензин марки Аи 92.
В частности, по четыре тысячи литров топлива есть на заправках сети по Генерала Мельника,148, Камышовму шоссе, 2, Симферопольскому шоссе, 18А. Пять тысяч литров – на Фиолентовском шоссе 4А.
По улице Хрусталева 62А наличии имеется пять тысяч литров бензина марки Аи 95 ультра, на АЗС в селе Гончарном – пять тысяч литров Аи 95 ультра и Аи 100, по Столетовскому проспекту, 5 – по четыре тысячи литров Аи 92 и Аи 95 ультра, а также полторы тысячи литров Аи 100.
Развожаев ранее обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать. И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Правительство до конца года запретит экспорт бензина
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяБензинТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:44Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет
18:16Интеллект без души: почему нейросети не способны заменить человека
17:43Чем опасно курение кальяна
17:16Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли
16:54В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков
16:36Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях
16:16Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде перед выборами
15:48"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России
15:15Всемирный день туризма – инфографика РИА Новости Крым
14:52ЧС федерального характера ввели в Ростовской области
14:32Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"
14:14Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника
13:37Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание
13:08В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
13:02Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза
12:44Крым вошел в число лидеров по количеству турпоездок
12:16Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
12:08ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
11:52Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом
11:33Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе
Лента новостейМолния