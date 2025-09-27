https://crimea.ria.ru/20250927/v-sevastopole-uznat-o-benzine-na-azs-mozhno-v-prilozheniyakh-bankov-1149785022.html

В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков

Жители Севастополя смогут узнавать информацию о наличии топлива на АЗС города через банковские приложения. Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев. РИА Новости Крым, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Жители Севастополя смогут узнавать информацию о наличии топлива на АЗС города через банковские приложения. Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев.Губернатор рекомендовал пользоваться этой информацией, чтобы не создавать лишних очередей на АЗС. Он также добавил, что на АЗС сети "АТАН" в субботу с 16 часов в продаже появился бензин марки Аи 92.В частности, по четыре тысячи литров топлива есть на заправках сети по Генерала Мельника,148, Камышовму шоссе, 2, Симферопольскому шоссе, 18А. Пять тысяч литров – на Фиолентовском шоссе 4А.По улице Хрусталева 62А наличии имеется пять тысяч литров бензина марки Аи 95 ультра, на АЗС в селе Гончарном – пять тысяч литров Аи 95 ультра и Аи 100, по Столетовскому проспекту, 5 – по четыре тысячи литров Аи 92 и Аи 95 ультра, а также полторы тысячи литров Аи 100.Развожаев ранее обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать. И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство до конца года запретит экспорт бензинаДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаКогда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма

