В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу
В Севастополе в субботу проведут бесплатные экскурсии по городу в рамках Всероссийского экскурсионного флешмоба. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проведут бесплатные экскурсии по городу в рамках Всероссийского экскурсионного флешмоба. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, в рамках флэшмоба экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с интересными людьми стартуют в полдень – одновременно в разных городах России и стран СНГ. В Севастополе координировать мероприятие будут Центр развития туризма, на сайте которого можно ознакомится с полным списком экскурсий и записаться на выбранную по телефону.Более двух тысяч сельских детей Крыма в течение текущей недели побывают на патриотической экскурсии в Феодосии в рамках проекта "Берега Кафы. В городе воинской славы". Такой масштабный патриотический проект в республике организовало молодежное движение "Проекты Родины", сообщали ранее в крымском министерстве курортов и туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсийСтуденты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестацииНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу

Севастополь присоединится к Всероссийскому экскурсионному флешмобу

09:22 27.09.2025
 
© Правительство СевастополяСевастополь. Города России
Севастополь. Города России
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проведут бесплатные экскурсии по городу в рамках Всероссийского экскурсионного флешмоба. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства города.
"27 сентября Севастополь присоединится к ежегодной акции "Экскурсионный флешмоб", которая в этом году пройдет уже в девятый раз", – сказано на правительственном сайте.
По данным пресс-службы, в рамках флэшмоба экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с интересными людьми стартуют в полдень – одновременно в разных городах России и стран СНГ.
В Севастополе координировать мероприятие будут Центр развития туризма, на сайте которого можно ознакомится с полным списком экскурсий и записаться на выбранную по телефону.
Более двух тысяч сельских детей Крыма в течение текущей недели побывают на патриотической экскурсии в Феодосии в рамках проекта "Берега Кафы. В городе воинской славы". Такой масштабный патриотический проект в республике организовало молодежное движение "Проекты Родины", сообщали ранее в крымском министерстве курортов и туризма.
Лента новостейМолния