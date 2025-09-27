https://crimea.ria.ru/20250927/v-sevastopole-provedut-besplatnye-ekskursii-po-gorodu-1149659371.html
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу
В Севастополе в субботу проведут бесплатные экскурсии по городу в рамках Всероссийского экскурсионного флешмоба.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проведут бесплатные экскурсии по городу в рамках Всероссийского экскурсионного флешмоба. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, в рамках флэшмоба экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с интересными людьми стартуют в полдень – одновременно в разных городах России и стран СНГ. В Севастополе координировать мероприятие будут Центр развития туризма, на сайте которого можно ознакомится с полным списком экскурсий и записаться на выбранную по телефону.Более двух тысяч сельских детей Крыма в течение текущей недели побывают на патриотической экскурсии в Феодосии в рамках проекта "Берега Кафы. В городе воинской славы". Такой масштабный патриотический проект в республике организовало молодежное движение "Проекты Родины", сообщали ранее в крымском министерстве курортов и туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсийСтуденты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестацииНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу
Севастополь присоединится к Всероссийскому экскурсионному флешмобу