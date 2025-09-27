Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров
Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты на объекты ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты на объекты ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.В контексте заявлений о якобы нарушении воздушного пространства Польши министр также подчеркнул, что ВС РФ никогда не направляет беспилотники или ракеты по государствам, расположенным в Европе.Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией против России, считает депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров

Россия никогда не атакует гражданские объекты и объекты на территории Европы – Лавров

20:15 27.09.2025 (обновлено: 20:18 27.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты на объекты ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
"Нам нечего скрывать, мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь", – заявил Лавров.
В контексте заявлений о якобы нарушении воздушного пространства Польши министр также подчеркнул, что ВС РФ никогда не направляет беспилотники или ракеты по государствам, расположенным в Европе.

"И еще раз: если бы поляки действительно хотели разобраться с этим, то немедленно предложили бы встречу. Но никто никогда факты не хочет обсуждать. Примеры, когда нас обвиняли, а потом оказывалось, что это украинцы ударили и по рынку, и по родильному дому, и многие другие примеры", – напомнил Лавров.

Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией против России, считает депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
