Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров

Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025

Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров

27.09.2025

2025-09-27T20:15

2025-09-27T20:15

2025-09-27T20:18

сергей лавров

россия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты на объекты ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.В контексте заявлений о якобы нарушении воздушного пространства Польши министр также подчеркнул, что ВС РФ никогда не направляет беспилотники или ракеты по государствам, расположенным в Европе.Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией против России, считает депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотникахТеатр милитаризации: зачем Западу нужны провокации с беспилотникамиГотовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами Европы

россия

украина

2025

Новости

сергей лавров, россия, новости, беспилотник (бпла, дрон), украина