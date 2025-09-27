Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях
Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях
Российские венные за сутки уничтожили еще более 1500 украинских боевиков и военную технику противника на всех направлениях фронта. Об этом сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T16:36
2025-09-27T16:36
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские венные за сутки уничтожили еще более 1500 украинских боевиков и военную технику противника на всех направлениях фронта. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали свыше 170 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группы войск "Запад" разбили до 230 военных ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю Противник потерял до 295 солдат, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 475 боевиков, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия.Военнослужащие подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 285 человек, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и американскую гаубицу М198.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожено до 75 украинских неонацистов, американский бронеавтомобиль HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 900 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 261 танк и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц специальной военной автомобильной техники.
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях

Новости СВО – российские бойцы жгут вражескую технику и уничтожают украинских боевиков

16:36 27.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские венные за сутки уничтожили еще более 1500 украинских боевиков и военную технику противника на всех направлениях фронта. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали свыше 170 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группы войск "Запад" разбили до 230 военных ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю Противник потерял до 295 солдат, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 475 боевиков, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия.
Военнослужащие подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 285 человек, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и американскую гаубицу М198.
Подразделениями группировки "Днепр" уничтожено до 75 украинских неонацистов, американский бронеавтомобиль HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 900 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 261 танк и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
 
Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
Лента новостейМолния