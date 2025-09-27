https://crimea.ria.ru/20250927/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-zhgut-vrazheskuyu-tekhniku-na-vsekh-napravleniyakh-1149779044.html

Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях

Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях

Российские венные за сутки уничтожили еще более 1500 украинских боевиков и военную технику противника на всех направлениях фронта. Об этом сообщает в субботу...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские венные за сутки уничтожили еще более 1500 украинских боевиков и военную технику противника на всех направлениях фронта. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали свыше 170 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группы войск "Запад" разбили до 230 военных ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю Противник потерял до 295 солдат, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 475 боевиков, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия.Военнослужащие подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 285 человек, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и американскую гаубицу М198.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожено до 75 украинских неонацистов, американский бронеавтомобиль HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 900 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 261 танк и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги УкраиныВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской областиАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

