Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров

Не только пляжным отдыхом может порадовать Крым туристов, но и обилием достопримечательностей, музеев, широким спектром предложений по части... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T19:10

сергей маковей

мнения

отдых в крыму

туризм в крыму

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Не только пляжным отдыхом может порадовать Крым туристов, но и обилием достопримечательностей, музеев, широким спектром предложений по части санаторно-курортного лечения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.И подчеркнул, что в Крыму есть чем заняться, кроме пляжного отдыха. И холодное июньское море было тому подтверждением, потому что туристы не уехали с полуострова."Конечно, кто-то шутливо говорил, мол, почему вы не подогрели море? Но море, видимо, решило, что помимо плавания туристы должны увидеть красоты Крыма", – рассказывает спикер с улыбкой.И отмечает, что труженики туристической сферы – очень трудолюбивые и стрессоустойчивые люди, которые могут справиться с очень непростыми задачами, помогают друг другу и поддерживают."Любой большой санаторно-курортный объект или отель – это ведь своего рода город, в котором отдыхающему оказывается большой набор услуг. Создается определенный уровень комфорта и безопасности", – рассуждает собеседник.Ранее пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, сообщала, что 80% всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации, в лидерах – Саки и Евпатория.Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель, пояснила руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.

крым

