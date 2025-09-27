Рейтинг@Mail.ru
Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров
Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров
Не только пляжным отдыхом может порадовать Крым туристов, но и обилием достопримечательностей, музеев, широким спектром предложений по части... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T19:10
2025-09-27T19:10
сергей маковей
мнения
отдых в крыму
туризм в крыму
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Не только пляжным отдыхом может порадовать Крым туристов, но и обилием достопримечательностей, музеев, широким спектром предложений по части санаторно-курортного лечения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.И подчеркнул, что в Крыму есть чем заняться, кроме пляжного отдыха. И холодное июньское море было тому подтверждением, потому что туристы не уехали с полуострова."Конечно, кто-то шутливо говорил, мол, почему вы не подогрели море? Но море, видимо, решило, что помимо плавания туристы должны увидеть красоты Крыма", – рассказывает спикер с улыбкой.И отмечает, что труженики туристической сферы – очень трудолюбивые и стрессоустойчивые люди, которые могут справиться с очень непростыми задачами, помогают друг другу и поддерживают."Любой большой санаторно-курортный объект или отель – это ведь своего рода город, в котором отдыхающему оказывается большой набор услуг. Создается определенный уровень комфорта и безопасности", – рассуждает собеседник.Ранее пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, сообщала, что 80% всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации, в лидерах – Саки и Евпатория.Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель, пояснила руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров

Холодное море в Крыму не испортит отдых на полуострове – чем заняться в межсезонье

19:10 27.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Не только пляжным отдыхом может порадовать Крым туристов, но и обилием достопримечательностей, музеев, широким спектром предложений по части санаторно-курортного лечения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
"Мы работаем в форс-мажорной отрасли – всегда от чего-то зависим, даже от погоды. Вспомните июнь этого года – почти месяц вода в море была холодной. Но мы нашли выход и заняли наших туристов: предложили им посетить достопримечательности, музеи, принимать санаторно-курортные процедуры", – сказал эксперт.
И подчеркнул, что в Крыму есть чем заняться, кроме пляжного отдыха. И холодное июньское море было тому подтверждением, потому что туристы не уехали с полуострова.
"Конечно, кто-то шутливо говорил, мол, почему вы не подогрели море? Но море, видимо, решило, что помимо плавания туристы должны увидеть красоты Крыма", – рассказывает спикер с улыбкой.
И отмечает, что труженики туристической сферы – очень трудолюбивые и стрессоустойчивые люди, которые могут справиться с очень непростыми задачами, помогают друг другу и поддерживают.
"Любой большой санаторно-курортный объект или отель – это ведь своего рода город, в котором отдыхающему оказывается большой набор услуг. Создается определенный уровень комфорта и безопасности", – рассуждает собеседник.
Ранее пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, сообщала, что 80% всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации, в лидерах – Саки и Евпатория.
Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель, пояснила руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
