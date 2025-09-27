https://crimea.ria.ru/20250927/massirovannym-udarom-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-pod-vinnitsey-1149773720.html
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей
08:54 27.09.2025 (обновлено: 09:09 27.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В результате массированного удара в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура. Об этом проинформировала первый замначальника областной военной администрации Наталья Заболотная.
"В результате массированной атаки этой ночью в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру", – сообщила Заболотная.
По ее информации, было нарушено движение поездов и электроснабжение.
Под удар попала и железнодорожная инфраструктура Одесской области – есть повреждения, сообщили в "Укрзализнице".
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе повреждено промышленное предприятие и возникли пожары.
Также взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и Черниговской областях, сообщают местные СМИ. Воздушная тревога была объявлена и в Киеве.
Также взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и Черниговской областях, сообщают местные СМИ. Воздушная тревога была объявлена и в Киеве.