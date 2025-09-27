Рейтинг@Mail.ru
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей
В результате массированного удара в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура. Об этом проинформировала первый замначальника областной... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T08:54
2025-09-27T09:09
винницкая область
житомирская область
полтавская область
кировоградская область
черниговская область
киев
воздушная тревога на украине
новости
удары по украине
железная дорога
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145909_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_4fc9b8b3bdc08023042fe30a28cd9c0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В результате массированного удара в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура. Об этом проинформировала первый замначальника областной военной администрации Наталья Заболотная.По ее информации, было нарушено движение поездов и электроснабжение.Под удар попала и железнодорожная инфраструктура Одесской области – есть повреждения, сообщили в "Укрзализнице".Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе повреждено промышленное предприятие и возникли пожары.Также взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и Черниговской областях, сообщают местные СМИ. Воздушная тревога была объявлена и в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
винницкая область
житомирская область
полтавская область
черниговская область
киев
одесская область
запорожье
днепропетровская область
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей

При массированной атаке на Винницкую область повреждена критическая инфраструктура

08:54 27.09.2025 (обновлено: 09:09 27.09.2025)
 
Украинские пожарные
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В результате массированного удара в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура. Об этом проинформировала первый замначальника областной военной администрации Наталья Заболотная.
"В результате массированной атаки этой ночью в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру", – сообщила Заболотная.
По ее информации, было нарушено движение поездов и электроснабжение.
Под удар попала и железнодорожная инфраструктура Одесской области – есть повреждения, сообщили в "Укрзализнице".
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе повреждено промышленное предприятие и возникли пожары.
Также взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и Черниговской областях, сообщают местные СМИ. Воздушная тревога была объявлена и в Киеве.
