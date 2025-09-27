https://crimea.ria.ru/20250927/massirovannym-udarom-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-pod-vinnitsey-1149773720.html

Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей

Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей - РИА Новости Крым, 27.09.2025

Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей

В результате массированного удара в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура. Об этом проинформировала первый замначальника областной... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27

2025-09-27T08:54

2025-09-27T09:09

винницкая область

житомирская область

полтавская область

кировоградская область

черниговская область

киев

воздушная тревога на украине

новости

удары по украине

железная дорога

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В результате массированного удара в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура. Об этом проинформировала первый замначальника областной военной администрации Наталья Заболотная.По ее информации, было нарушено движение поездов и электроснабжение.Под удар попала и железнодорожная инфраструктура Одесской области – есть повреждения, сообщили в "Укрзализнице".Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе повреждено промышленное предприятие и возникли пожары.Также взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и Черниговской областях, сообщают местные СМИ. Воздушная тревога была объявлена и в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

винницкая область

житомирская область

полтавская область

черниговская область

киев

одесская область

запорожье

днепропетровская область

2025

Новости

