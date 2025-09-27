https://crimea.ria.ru/20250927/lavrov-anonsiroval-tretiy-raund-konsultatsiy-rossii-i-ssha-1149791060.html
Лавров анонсировал третий раунд консультаций России и США
Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T20:48
2025-09-27T20:48
2025-09-27T20:55
сергей лавров
россия
сша
новости
сотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
