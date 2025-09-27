Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250927/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-subbotu-vecherom-1149782877.html
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в субботу вечером очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T22:04
2025-09-27T22:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в субботу вечером очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

22:04 27.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в субботу вечером очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
Лента новостейМолния