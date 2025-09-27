https://crimea.ria.ru/20250927/krymskiy-most-ochered-za-chas-vyrosla-v-25-raza-1149776680.html
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза
К обеду субботы в очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова проезда ждут более 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T13:02
2025-09-27T13:02
2025-09-27T13:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_1c26aa97973afa401cab4e29546d9788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. К обеду субботы в очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова проезда ждут более 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года2026 может стать Годом гостеприимства в КрымуНовые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_342:921:1845:2048_1920x0_80_0_0_9854dda792db2ff4e5c3d2b8aa2b2d8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза
Крымский мост сейчас – выезда с полуострова ждут более 300 автомобилей