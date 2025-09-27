Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. К обеду субботы в очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова проезда ждут более 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года2026 может стать Годом гостеприимства в КрымуНовые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза

Крымский мост сейчас – выезда с полуострова ждут более 300 автомобилей

13:02 27.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. К обеду субботы в очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова проезда ждут более 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
