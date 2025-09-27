https://crimea.ria.ru/20250927/krym-voshel-v-chislo-liderov-po-kolichestvu-turpoezdok-1149777303.html

Крым вошел в число лидеров по количеству турпоездок

Крым вошел в число лидеров по количеству турпоездок

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Крым вошел в число регионов, лидирующих по количеству туристических поездок с начала года. Об этом во Всемирный день туризма заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По темпам роста лидируют Карачаево-Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Тверская область, Еврейская автономная область. По данным Чернышенко, прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок по России – тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 годом. Положительная динамика сохраняется уже пятый год."За 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 61 миллион. Развивать внутренний туризм помогают меры национального проекта "Туризм и гостеприимство". Благодаря им регионы улучшают инфраструктуру и создают новые туристические продукты. Это способствует достижению задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, – к 2030 году обеспечить 5% доли туризма в ВВП страны и 140 миллионов турпоездок", – отметил вице-премьер.В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства, сообщил ранее министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на выставке "Здравоохранение. Крым 2025". В инициативу включены ведущие гостиничные и санаторно-курортные комплексы, а также другие средства размещения в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаВ Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

