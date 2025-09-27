https://crimea.ria.ru/20250927/detskie-sady-v-krymu--skolko-novykh-mest-sozdali-za-10-let-1149779215.html
Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов с День воспитателя и всех дошкольных работников.По его словам, доступность дошкольного образования в Крыму за десять дет выросла с 48 до 100%, сегодня в некоторых детских садах даже остаются свободные места, однако это сделано с расчетом на перспективу."Мы понимаем, что со строительством новых домов, целых микрорайонов количество маленьких крымчан, нуждающихся в дошкольном образовании, будет расти", – пояснил глава крымского парламента.И добавил, что в Крыму День дошкольных работников отмечают более шести тысяч специалистов, которые ежедневно окружают заботой и вниманием около 75 тысяч детей.
детский сад, дети, крым, новости крыма, владимир константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов с День воспитателя и всех дошкольных работников.
"За 11 лет в республике было создано более 42 тысяч дополнительных мест в детских садах за счет строительства более чем 154 новых зданий, реконструкции и капитального ремонта действующих учреждений", – проинформировал Константинов.
По его словам, доступность дошкольного образования в Крыму за десять дет выросла с 48 до 100%, сегодня в некоторых детских садах даже остаются свободные места, однако это сделано с расчетом на перспективу.
"Мы понимаем, что со строительством новых домов, целых микрорайонов количество маленьких крымчан, нуждающихся в дошкольном образовании, будет расти", – пояснил глава крымского парламента.
И добавил, что в Крыму День дошкольных работников отмечают более шести тысяч специалистов, которые ежедневно окружают заботой и вниманием около 75 тысяч детей.
