Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет
Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет
В Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит. Об этом сообщил председатель республиканского... РИА Новости Крым, 27.09.2025
детский сад
дети
крым
новости крыма
владимир константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов с День воспитателя и всех дошкольных работников.По его словам, доступность дошкольного образования в Крыму за десять дет выросла с 48 до 100%, сегодня в некоторых детских садах даже остаются свободные места, однако это сделано с расчетом на перспективу."Мы понимаем, что со строительством новых домов, целых микрорайонов количество маленьких крымчан, нуждающихся в дошкольном образовании, будет расти", – пояснил глава крымского парламента.И добавил, что в Крыму День дошкольных работников отмечают более шести тысяч специалистов, которые ежедневно окружают заботой и вниманием около 75 тысяч детей.
детский сад, дети, крым, новости крыма, владимир константинов
Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет

В Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детсадах – Константинов

18:44 27.09.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДетский сад
Детский сад
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов с День воспитателя и всех дошкольных работников.
"За 11 лет в республике было создано более 42 тысяч дополнительных мест в детских садах за счет строительства более чем 154 новых зданий, реконструкции и капитального ремонта действующих учреждений", – проинформировал Константинов.
По его словам, доступность дошкольного образования в Крыму за десять дет выросла с 48 до 100%, сегодня в некоторых детских садах даже остаются свободные места, однако это сделано с расчетом на перспективу.
"Мы понимаем, что со строительством новых домов, целых микрорайонов количество маленьких крымчан, нуждающихся в дошкольном образовании, будет расти", – пояснил глава крымского парламента.
И добавил, что в Крыму День дошкольных работников отмечают более шести тысяч специалистов, которые ежедневно окружают заботой и вниманием около 75 тысяч детей.
Детский саддетиКрымНовости КрымаВладимир Константинов
 
