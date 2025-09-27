Рейтинг@Mail.ru
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области - РИА Новости Крым, 27.09.2025
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области - РИА Новости Крым, 27.09.2025
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера для поддержки аграриев из-за ущерба по урожаю после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера для поддержки аграриев из-за ущерба по урожаю после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря.По данным властей, из-за аномальной погоды в области в текущем году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи – в 27, в том числе в Крыму. Режим ЧС позволит аграриям рассчитывать на меры поддержки, получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриямВ Херсонской области введен режим ЧССколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
ростовская область
ростовская область, новости, режим чс, урожай, погода
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области

ЧС федерального характера ввели в Ростовской области для поддержки аграриев

14:52 27.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Старт сева кукурузы в Ростовской области
Старт сева кукурузы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера для поддержки аграриев из-за ущерба по урожаю после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря.
"Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", – цитирует главу региона пресс-служба.
По данным властей, из-за аномальной погоды в области в текущем году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.
Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи – в 27, в том числе в Крыму. Режим ЧС позволит аграриям рассчитывать на меры поддержки, получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
В Херсонской области введен режим ЧС
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
 
Ростовская областьНовостиРежим ЧСУрожайПогода
 
