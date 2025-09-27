https://crimea.ria.ru/20250927/chs-federalnogo-kharaktera-vveli-v-rostovskoy-oblasti-1149781096.html
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области - РИА Новости Крым, 27.09.2025
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера для поддержки аграриев из-за ущерба по урожаю после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба...
2025-09-27T14:52
2025-09-27T14:52
2025-09-27T14:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера для поддержки аграриев из-за ущерба по урожаю после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря.По данным властей, из-за аномальной погоды в области в текущем году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи – в 27, в том числе в Крыму. Режим ЧС позволит аграриям рассчитывать на меры поддержки, получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриямВ Херсонской области введен режим ЧССколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
