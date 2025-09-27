https://crimea.ria.ru/20250927/chs-federalnogo-kharaktera-vveli-v-rostovskoy-oblasti-1149781096.html

ЧС федерального характера ввели в Ростовской области

ЧС федерального характера ввели в Ростовской области - РИА Новости Крым, 27.09.2025

ЧС федерального характера ввели в Ростовской области

В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера для поддержки аграриев из-за ущерба по урожаю после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T14:52

2025-09-27T14:52

2025-09-27T14:44

ростовская область

новости

режим чс

урожай

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149780976_0:172:3301:2029_1920x0_80_0_0_f2a5d065eb27cd56246c99c311c73302.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера для поддержки аграриев из-за ущерба по урожаю после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря.По данным властей, из-за аномальной погоды в области в текущем году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи – в 27, в том числе в Крыму. Режим ЧС позволит аграриям рассчитывать на меры поддержки, получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриямВ Херсонской области введен режим ЧССколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, режим чс, урожай, погода