https://crimea.ria.ru/20250927/chem-opasno-kurenie-kalyana-1148914155.html

Чем опасно курение кальяна

Чем опасно курение кальяна - РИА Новости Крым, 27.09.2025

Чем опасно курение кальяна

Курение кальяна серьезно вредит здоровью – вместе с дымом и паром в организм проникают тяжелые металлы, возрастает риск возникновения различных инфекционных... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T17:43

2025-09-27T17:43

2025-09-27T17:43

совет эксперта

здоровье

минздрав рф

здравоохранение в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119198177_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_a367e7079d23caaf4cc16bbca1be9ef4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Курение кальяна серьезно вредит здоровью – вместе с дымом и паром в организм проникают тяжелые металлы, возрастает риск возникновения различных инфекционных заболеваний, а также астмы и онкологии. Об этом рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.По словам эксперта, курение кальянов повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака легкого и ротовой полости, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и многих других заболеваний.Кроме того, при совместном использовании кальяна увеличивается риск передачи инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и вирусов гепатита, добавил он, уточнив, что даже использование одноразовых мундштуков не защищают основательно: многие вредные микроорганизмы "живут" в трубках и самом устройстве.Также курение кальяна связано с возникновением бактерий, устойчивых к лечению антибиотиками.Кроме того, в профильном министерстве напомнили, что запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания (в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции").Ранее Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составит два миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курение вейпов привело к возникновению нового заболевания легкихГосдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детямЗа курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, минздрав рф, здравоохранение в россии, общество