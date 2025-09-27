Рейтинг@Mail.ru
Чем опасно курение кальяна - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Чем опасно курение кальяна
Чем опасно курение кальяна - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Чем опасно курение кальяна
Курение кальяна серьезно вредит здоровью – вместе с дымом и паром в организм проникают тяжелые металлы, возрастает риск возникновения различных инфекционных... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T17:43
2025-09-27T17:43
совет эксперта
здоровье
минздрав рф
здравоохранение в россии
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119198177_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_a367e7079d23caaf4cc16bbca1be9ef4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Курение кальяна серьезно вредит здоровью – вместе с дымом и паром в организм проникают тяжелые металлы, возрастает риск возникновения различных инфекционных заболеваний, а также астмы и онкологии. Об этом рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.По словам эксперта, курение кальянов повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака легкого и ротовой полости, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и многих других заболеваний.Кроме того, при совместном использовании кальяна увеличивается риск передачи инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и вирусов гепатита, добавил он, уточнив, что даже использование одноразовых мундштуков не защищают основательно: многие вредные микроорганизмы "живут" в трубках и самом устройстве.Также курение кальяна связано с возникновением бактерий, устойчивых к лечению антибиотиками.Кроме того, в профильном министерстве напомнили, что запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания (в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции").Ранее Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составит два миллиона рублей.
Чем опасно курение кальяна

Курение кальяна может привести к раку легких и астме – Минздрав

17:43 27.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков
Рейд по проверке кальянной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Курение кальяна серьезно вредит здоровью – вместе с дымом и паром в организм проникают тяжелые металлы, возрастает риск возникновения различных инфекционных заболеваний, а также астмы и онкологии. Об этом рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.
"Вдыхаемый дым или пар кальяна содержат не только никотин, но и множество токсичных веществ, образующихся в результате сжигания или нагревания кальянной смеси, в том числе тяжелые металлы", – приводит слова Зыкова пресс-служба Минздрава России.
По словам эксперта, курение кальянов повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака легкого и ротовой полости, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и многих других заболеваний.
Кроме того, при совместном использовании кальяна увеличивается риск передачи инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и вирусов гепатита, добавил он, уточнив, что даже использование одноразовых мундштуков не защищают основательно: многие вредные микроорганизмы "живут" в трубках и самом устройстве.
Также курение кальяна связано с возникновением бактерий, устойчивых к лечению антибиотиками.
"Несмотря на кажущуюся привлекательность и популярность, курение кальяна крайне опасно и должно быть исключено из повседневной жизни ради сохранения собственного здоровья и благополучия окружающих. Запрет на курение кальяна в общественных местах направлен именно на защиту здоровья граждан", – отметил эксперт.
Кроме того, в профильном министерстве напомнили, что запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания (в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции").
Ранее Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составит два миллиона рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Курение вейпов привело к возникновению нового заболевания легких
Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
 
Совет экспертаЗдоровьеМинздрав РФЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
