ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани - РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/vsu-atakovali-afipskiy-npz-na-kubani-1149743137.html
ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани - РИА Новости Крым, 26.09.2025
ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T06:10
2025-09-26T06:36
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе уточнили, что произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, его ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.Кроме того, в Темрюкском районе фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. 28 августа из-за падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском. Обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника

06:10 26.09.2025 (обновлено: 06:36 26.09.2025)
 
© РИА Новости Крым
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, его ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Кроме того, в Темрюкском районе фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
28 августа из-за падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском. Обошлось без пострадавших.
