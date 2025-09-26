https://crimea.ria.ru/20250926/vsu-atakovali-afipskiy-npz-na-kubani-1149743137.html
ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе уточнили, что произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, его ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.Кроме того, в Темрюкском районе фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. 28 августа из-за падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском. Обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
