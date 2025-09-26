Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T12:38
2025-09-26T12:42
россия
новости сво
сумская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации Минобороны, Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще одно село в ДНРРоссийская армия освободила почти 5000 квадратных километров территорииПродвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
россия
сумская область
россия, новости сво, сумская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области

Минобороны: Вооруженные силы России освободили Юнаковку в Сумской области

12:38 26.09.2025 (обновлено: 12:42 26.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области", - говорится в сводке.

По информации Минобороны, Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.
РоссияНовости СВОСумская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
