https://crimea.ria.ru/20250926/vs-rossii-osvobodili-yunakovku-1149753497.html
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T12:38
2025-09-26T12:38
2025-09-26T12:42
россия
новости сво
сумская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:240:2972:1912_1920x0_80_0_0_c97b4852a1f0e928cb764742da9a3721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации Минобороны, Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще одно село в ДНРРоссийская армия освободила почти 5000 квадратных километров территорииПродвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
россия
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48d7974a2674b235aadd68453cc44aaf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, сумская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
Минобороны: Вооруженные силы России освободили Юнаковку в Сумской области
12:38 26.09.2025 (обновлено: 12:42 26.09.2025)