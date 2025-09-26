https://crimea.ria.ru/20250926/vs-rossii-osvobodili-yunakovku-1149753497.html

Армия России освободила Юнаковку в Сумской области

Армия России освободила Юнаковку в Сумской области - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Армия России освободила Юнаковку в Сумской области

Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T12:38

2025-09-26T12:38

2025-09-26T12:42

россия

новости сво

сумская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:240:2972:1912_1920x0_80_0_0_c97b4852a1f0e928cb764742da9a3721.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации Минобороны, Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще одно село в ДНРРоссийская армия освободила почти 5000 квадратных километров территорииПродвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское

россия

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, сумская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)