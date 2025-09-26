https://crimea.ria.ru/20250926/vnimanie-vsem-v-krymu-proveryat-sistemu-opovescheniya-s-vklyucheniem-siren-1149745656.html
Внимание всем: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
Внимание всем: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Внимание всем: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму 1 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей...
2025-09-26T09:50
2025-09-26T09:50
2025-09-26T09:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 1 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.По его словам, с 10.00 до 16.00 по всей территории полуострова будет включена сирена с подачей сигнала "Внимание всем". Также произойдет замещение теле- и радиоканалов информационными сообщениями о проверке.Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
