В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя к празднованию Всемирного дня туризма представили выставку "Крымский туризм в лицах", сообщает пресс-служба минкурортов республики.На выставке представлены портреты 41 профессионала, посвятившего свою карьеру развитию туризма и оздоровления в Крыму. Среди них – экскурсоводы, врачи санаторно-курортной сферы, предприниматели, ученые.Герои выставки лично присутствовали на открытии и поделились историями своего профессионального пути. Гости мероприятия смогли познакомиться с людьми, благодаря труду которых Крым остается одним из главных туристических регионов страны.Ранее сообщалось, что в Крыму готовят проект, согласно которому 2026-й будет объявлен Годом крымского гостеприимства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности КрымаСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановокПолмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
