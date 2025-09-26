https://crimea.ria.ru/20250926/v-simferopole-otkryli-vystavku-krymskiy-turizm-v-litsakh--1149766058.html

В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"

В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах" - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"

В центре Симферополя к празднованию Всемирного дня туризма представили выставку "Крымский туризм в лицах", сообщает пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T17:58

2025-09-26T17:58

2025-09-26T17:48

крым

новости крыма

минкурортов крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

общество

симферополь

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358093_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f373a8352190763e8f44c81b0be1ca3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя к празднованию Всемирного дня туризма представили выставку "Крымский туризм в лицах", сообщает пресс-служба минкурортов республики.На выставке представлены портреты 41 профессионала, посвятившего свою карьеру развитию туризма и оздоровления в Крыму. Среди них – экскурсоводы, врачи санаторно-курортной сферы, предприниматели, ученые.Герои выставки лично присутствовали на открытии и поделились историями своего профессионального пути. Гости мероприятия смогли познакомиться с людьми, благодаря труду которых Крым остается одним из главных туристических регионов страны.Ранее сообщалось, что в Крыму готовят проект, согласно которому 2026-й будет объявлен Годом крымского гостеприимства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности КрымаСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановокПолмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минкурортов крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, симферополь, туризм