В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах" 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/v-simferopole-otkryli-vystavku-krymskiy-turizm-v-litsakh--1149766058.html
В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"
В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах" - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"
В центре Симферополя к празднованию Всемирного дня туризма представили выставку "Крымский туризм в лицах", сообщает пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя к празднованию Всемирного дня туризма представили выставку "Крымский туризм в лицах", сообщает пресс-служба минкурортов республики.На выставке представлены портреты 41 профессионала, посвятившего свою карьеру развитию туризма и оздоровления в Крыму. Среди них – экскурсоводы, врачи санаторно-курортной сферы, предприниматели, ученые.Герои выставки лично присутствовали на открытии и поделились историями своего профессионального пути. Гости мероприятия смогли познакомиться с людьми, благодаря труду которых Крым остается одним из главных туристических регионов страны.Ранее сообщалось, что в Крыму готовят проект, согласно которому 2026-й будет объявлен Годом крымского гостеприимства.
В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"

В Симферополе представили выставку "Крымский туризм в лицах" в честь Дня туризма

17:58 26.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
Ялта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя к празднованию Всемирного дня туризма представили выставку "Крымский туризм в лицах", сообщает пресс-служба минкурортов республики.
На выставке представлены портреты 41 профессионала, посвятившего свою карьеру развитию туризма и оздоровления в Крыму. Среди них – экскурсоводы, врачи санаторно-курортной сферы, предприниматели, ученые.
"Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие крымского туризма, сделав его доступным и привлекательным для миллионов людей. Ведь именно люди творят историю нашего прекрасного края, своим трудом и талантом делают Крым жемчужиной российского туризма, раскрывая его уникальный потенциал", – рассказали в министерстве.
Герои выставки лично присутствовали на открытии и поделились историями своего профессионального пути. Гости мероприятия смогли познакомиться с людьми, благодаря труду которых Крым остается одним из главных туристических регионов страны.
Ранее сообщалось, что в Крыму готовят проект, согласно которому 2026-й будет объявлен Годом крымского гостеприимства.
