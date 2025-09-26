https://crimea.ria.ru/20250926/v-sevastopole-podrostok-na-mototsikle-poteryal-upravlenie-i-vletel-v-bordyur-1149746970.html

В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр

В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр

В Севастополе 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Пожарова, сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T10:35

2025-09-26T10:35

2025-09-26T11:04

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

севастополь

новости севастополя

происшествия

дети

госавтоинспекция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149746789_0:121:868:609_1920x0_80_0_0_41e0c09c28942989a031ecde90c7950b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Пожарова, сообщает Госавтоинспекция города.По предварительным данным, подросток, не имея водительского удостоверения и управляя незарегистрированным мотоциклом КТМ, на правом закруглении дороги не справился с управлением и влетел в бордюрный камень, после чего опрокинулся.Признаков опьянения у подростка не выявлено, на момент аварии он находился в мотошлеме. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение.Прокуратура города взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в СевастополеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в СевастополеВ Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходеМопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, происшествия, дети, госавтоинспекция севастополя