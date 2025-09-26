https://crimea.ria.ru/20250926/v-sevastopole-podrostok-na-mototsikle-poteryal-upravlenie-i-vletel-v-bordyur-1149746970.html
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
В Севастополе 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Пожарова, сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T10:35
2025-09-26T10:35
2025-09-26T11:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Пожарова, сообщает Госавтоинспекция города.По предварительным данным, подросток, не имея водительского удостоверения и управляя незарегистрированным мотоциклом КТМ, на правом закруглении дороги не справился с управлением и влетел в бордюрный камень, после чего опрокинулся.Признаков опьянения у подростка не выявлено, на момент аварии он находился в мотошлеме. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение.Прокуратура города взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в СевастополеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в СевастополеВ Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходеМопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
В Севастополе 16-летний мотоциклист влетел в бордюр и получил серьезные травмы
10:35 26.09.2025 (обновлено: 11:04 26.09.2025)