В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
В Севастополе 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Пожарова, сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр

В Севастополе 16-летний мотоциклист влетел в бордюр и получил серьезные травмы

10:35 26.09.2025 (обновлено: 11:04 26.09.2025)
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП с подростком в Севастополе
ДТП с подростком в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Пожарова, сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительным данным, подросток, не имея водительского удостоверения и управляя незарегистрированным мотоциклом КТМ, на правом закруглении дороги не справился с управлением и влетел в бордюрный камень, после чего опрокинулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель получил серьезные телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", – уточняют в дорожной полиции.

Признаков опьянения у подростка не выявлено, на момент аварии он находился в мотошлеме. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Прокуратура города взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что десятилетняя пассажирка мопеда и его 36-летний водитель пострадали в результате дорожной аварии в Севастополе
