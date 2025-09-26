Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1149771851.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T22:08
2025-09-26T22:10
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
логистика
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

22:08 26.09.2025 (обновлено: 22:10 26.09.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния