В Севастополе остановили морской транспорт

https://crimea.ria.ru/20250926/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1149771851.html

В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T22:08

2025-09-26T22:08

2025-09-26T22:10

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

