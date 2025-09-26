https://crimea.ria.ru/20250926/v-leninskom-rayone-gremyat-vzryvy-1149747907.html

В Ленинском районе гремят взрывы

В Ленинском районе Крыма в пятницу специалисты уничтожают взрывоопасные предметы на полигонах. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в пятницу специалисты уничтожают взрывоопасные предметы на полигонах. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят мероприятия по уничтожению боеприпасов, учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в СевастополеВ Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВ

