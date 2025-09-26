Рейтинг@Mail.ru
В Ленинском районе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/v-leninskom-rayone-gremyat-vzryvy-1149747907.html
В Ленинском районе гремят взрывы
В Ленинском районе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Ленинском районе гремят взрывы
В Ленинском районе Крыма в пятницу специалисты уничтожают взрывоопасные предметы на полигонах. Об этом информирует пресс-служба районной администрации. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T14:13
2025-09-26T14:13
крым
ленинский район
утилизация опасных бытовых отходов
новости крыма
взрыв
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144692264_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1ab88eef6153cbbb16417edb56a05f84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в пятницу специалисты уничтожают взрывоопасные предметы на полигонах. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.

"26 сентября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в четырех километрах севернее от села Бондаренково, планируется подрыв взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.

На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят мероприятия по уничтожению боеприпасов, учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
крым
ленинский район
крым, ленинский район, утилизация опасных бытовых отходов, новости крыма, взрыв, безопасность республики крым и севастополя
В Ленинском районе гремят взрывы

В Ленинском районе уничтожают взрывоопасные предметы

14:13 26.09.2025
 
© МЧС РоссииЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в пятницу специалисты уничтожают взрывоопасные предметы на полигонах. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.
"26 сентября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в четырех километрах севернее от села Бондаренково, планируется подрыв взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят мероприятия по уничтожению боеприпасов, учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
КрымЛенинский районУтилизация опасных бытовых отходовНовости КрымаВзрывБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
