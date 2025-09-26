https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-zaderzhali-organizatorov-nelegalnoy-migratsii-1149749629.html

В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции

В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции

В Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, им грозит... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T12:15

2025-09-26T12:15

2025-09-26T12:15

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

мигранты

нелегальные мигранты

крым

закон и право

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749048_1:0:997:560_1920x0_80_0_0_7e90a118cda1835ce7512057234eeeae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, им грозит до десяти лет колонии.По данным ведомства, злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты.Уголовное дело открыто по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцевВ Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мигранты, нелегальные мигранты, крым, закон и право, новости крыма, видео