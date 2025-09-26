Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции
В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции
В Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, им грозит... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T12:15
2025-09-26T12:15
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
мигранты
нелегальные мигранты
крым
закон и право
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, им грозит до десяти лет колонии.По данным ведомства, злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты. "При этом в предоставленных документах указывалось, что иностранцы трудоустроены на строительных объектах, в то время как они были задействованы в виноградарском хозяйстве Бахчисарайского района", – уточнили в ФСБ. Уголовное дело открыто по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мигранты, нелегальные мигранты, крым, закон и право, новости крыма, видео
В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции

В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции

12:15 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, им грозит до десяти лет колонии.
По данным ведомства, злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты.
"При этом в предоставленных документах указывалось, что иностранцы трудоустроены на строительных объектах, в то время как они были задействованы в виноградарском хозяйстве Бахчисарайского района", – уточнили в ФСБ.
Уголовное дело открыто по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюМигрантыНелегальные мигрантыКрымЗакон и правоНовости Крыма
 
