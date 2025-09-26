https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-zaderzhali-organizatorov-nelegalnoy-migratsii-1149749629.html
В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, им грозит до десяти лет колонии.По данным ведомства, злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты.Уголовное дело открыто по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцевВ Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
