В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
Прохладная погода установится на полуострове в эти выходные дни. Температура снизится из-за южной периферии холодного скандинавского антициклона.
2025-09-26T19:18
2025-09-26T19:18
2025-09-26T19:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Прохладная погода установится на полуострове в эти выходные дни. Температура снизится из-за южной периферии холодного скандинавского антициклона. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам начальника регионального гидрометцентра, ночью в Крыму в субботу и в воскресенье будет холодно, всего +2...7 градусов, на побережье - до +13 градусов, а днем воздух на полуострове прогреется до +15...20, в Симферополе - до +17.Также начальник регионального гидрометцентра напомнила, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны осадки.Ранее синоптики предупреждали, что в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифрыВ Крыму еще можно купаться – температура воды в мореБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
