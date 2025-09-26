Рейтинг@Mail.ru
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
Прохладная погода установится на полуострове в эти выходные дни. Температура снизится из-за южной периферии холодного скандинавского антициклона. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T19:18
2025-09-26T19:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Прохладная погода установится на полуострове в эти выходные дни. Температура снизится из-за южной периферии холодного скандинавского антициклона. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам начальника регионального гидрометцентра, ночью в Крыму в субботу и в воскресенье будет холодно, всего +2...7 градусов, на побережье - до +13 градусов, а днем воздух на полуострове прогреется до +15...20, в Симферополе - до +17.Также начальник регионального гидрометцентра напомнила, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны осадки.Ранее синоптики предупреждали, что в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма
В Крым на выходных придет скандинавская прохлада

В Крым на выходных скандинавский антициклон принесет ветер и похолодание

19:18 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Прохладная погода установится на полуострове в эти выходные дни. Температура снизится из-за южной периферии холодного скандинавского антициклона. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"В выходные дни, а также в понедельник, погода на полуострове будет определяться южной периферией холодного скандинавского антициклона. Осадков не ожидается. Ветер все тот же - северо-восточный. Еще в субботу он будет сильным, до 10-15 метров в секунду, затем постепенно ослабеет до 7-12 метров в секунду", - рассказала Любецкая.

По словам начальника регионального гидрометцентра, ночью в Крыму в субботу и в воскресенье будет холодно, всего +2...7 градусов, на побережье - до +13 градусов, а днем воздух на полуострове прогреется до +15...20, в Симферополе - до +17.
Также начальник регионального гидрометцентра напомнила, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны осадки.
Ранее синоптики предупреждали, что в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
