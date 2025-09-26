https://crimea.ria.ru/20250926/v-feodosii-otkrylsya-pervyy-v-krymu-industrialnyy-park-1149753169.html

В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк

В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк

В Феодосии запущен первый в Крыму индустриальный парк, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T12:35

2025-09-26T12:35

2025-09-26T12:51

крым

феодосия

индустриальный парк в феодосии

новости крыма

производство

производство в крыму

сергей аксенов

промышленность в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1b78e567895e15ab85c05d5d9be32b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии запущен первый в Крыму индустриальный парк, передает корреспондент РИА Новости Крым.В церемонии открытия в формате видеоконференции приняли участие глава республики Сергей Аксенов и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.Аксенов добавил, что преимущество парка для заходящих сюда резидентов заключается в полной готовности всех коммуникаций за бюджетный счет. Кроме того, на объекте предусмотрена льготная аренда – всего 1 рубль за участок. Глава уточнил, что на данный момент уже более 11 компаний выразили интерес к размещению производств в парке."Для всего региона это большой новый толчок. Понятно, что есть что масса нюансов, связанных с логистикой, с высокой процентной ставкой и так далее, но все это нормализуется, мы не сомневаемся… Точка доступа к кредитным ресурсам через полгода-год будет облегчена. Соответственно, получим новые дополнительные возможности", – подчеркнул Аксенов.Замминистра строительства и ЖКХ России заявил, что новый парк станет важным элементом развития промышленности юга страны.Он также отметил, что опыт работы индустриальных парков в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане будет полезен для развития крымского проекта."Коллегам я также сегодня посоветовал поизучать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана в части развития индустриального парка и работать непосредственно с инвесторами в режиме "одного окна". Каждого инвестора надо сопровождать", – добавил Хусаинов.Индустриальный парк "Феодосия" начали строить в 2019 году и презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.В августе заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова сообщала о готовности десяти резидентов зайти на площадки индустриального парка "Феодосия" – договоры с ними начнут подписывать в сентябре, уточняла она.Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Парк построен в рамках реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Земельный участок расположен на территории городского округа Феодосия, в 2,5 км к северо-западу от села Насыпное. Объект обеспечен всей инженерной инфраструктурой: энерго- , газо -, водоснабжением, хозяйственно-бытовой и дождевой канализацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгодаКрым получит 130 миллионов рублей на развитие промышленностиИндустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, индустриальный парк в феодосии, новости крыма, производство, производство в крыму, сергей аксенов, промышленность в крыму