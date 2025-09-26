Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк
В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк
В Феодосии запущен первый в Крыму индустриальный парк, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии запущен первый в Крыму индустриальный парк, передает корреспондент РИА Новости Крым.В церемонии открытия в формате видеоконференции приняли участие глава республики Сергей Аксенов и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.Аксенов добавил, что преимущество парка для заходящих сюда резидентов заключается в полной готовности всех коммуникаций за бюджетный счет. Кроме того, на объекте предусмотрена льготная аренда – всего 1 рубль за участок. Глава уточнил, что на данный момент уже более 11 компаний выразили интерес к размещению производств в парке."Для всего региона это большой новый толчок. Понятно, что есть что масса нюансов, связанных с логистикой, с высокой процентной ставкой и так далее, но все это нормализуется, мы не сомневаемся… Точка доступа к кредитным ресурсам через полгода-год будет облегчена. Соответственно, получим новые дополнительные возможности", – подчеркнул Аксенов.Замминистра строительства и ЖКХ России заявил, что новый парк станет важным элементом развития промышленности юга страны.Он также отметил, что опыт работы индустриальных парков в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане будет полезен для развития крымского проекта."Коллегам я также сегодня посоветовал поизучать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана в части развития индустриального парка и работать непосредственно с инвесторами в режиме "одного окна". Каждого инвестора надо сопровождать", – добавил Хусаинов.Индустриальный парк "Феодосия" начали строить в 2019 году и презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.В августе заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова сообщала о готовности десяти резидентов зайти на площадки индустриального парка "Феодосия" – договоры с ними начнут подписывать в сентябре, уточняла она.Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Парк построен в рамках реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Земельный участок расположен на территории городского округа Феодосия, в 2,5 км к северо-западу от села Насыпное. Объект обеспечен всей инженерной инфраструктурой: энерго- , газо -, водоснабжением, хозяйственно-бытовой и дождевой канализацией.
В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк

В Феодосии открылся индустриальный парк – инвесторам предлагают льготы и поддержку

12:35 26.09.2025 (обновлено: 12:51 26.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии запущен первый в Крыму индустриальный парк, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В церемонии открытия в формате видеоконференции приняли участие глава республики Сергей Аксенов и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.
"Размещение и строительство любого производства – это большое дело. Основные доходы в республиканский бюджет – это промышленность, обрабатывающее производство", – сказал он.
Аксенов добавил, что преимущество парка для заходящих сюда резидентов заключается в полной готовности всех коммуникаций за бюджетный счет. Кроме того, на объекте предусмотрена льготная аренда – всего 1 рубль за участок. Глава уточнил, что на данный момент уже более 11 компаний выразили интерес к размещению производств в парке.
"Для всего региона это большой новый толчок. Понятно, что есть что масса нюансов, связанных с логистикой, с высокой процентной ставкой и так далее, но все это нормализуется, мы не сомневаемся… Точка доступа к кредитным ресурсам через полгода-год будет облегчена. Соответственно, получим новые дополнительные возможности", – подчеркнул Аксенов.
Замминистра строительства и ЖКХ России заявил, что новый парк станет важным элементом развития промышленности юга страны.
"11 резидентов потенциальных здесь есть. И сегодня как раз закладывается потенциал на завтра… Все проектные и подготовительные работы ничто не мешает нам делать. Процентная ставка у нас все равно будет снижаться. Все равно со временем новые меры поддержки будут рассматриваться. Уже сегодня у нас в рамках свободной экономической зоны на 1 рубль льгот привлечено 4 рубля инвестиций", – сообщил Хусаинов.
Он также отметил, что опыт работы индустриальных парков в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане будет полезен для развития крымского проекта.
"Коллегам я также сегодня посоветовал поизучать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана в части развития индустриального парка и работать непосредственно с инвесторами в режиме "одного окна". Каждого инвестора надо сопровождать", – добавил Хусаинов.
Индустриальный парк "Феодосия" начали строить в 2019 году и презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.
Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.
В августе заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова сообщала о готовности десяти резидентов зайти на площадки индустриального парка "Феодосия" – договоры с ними начнут подписывать в сентябре, уточняла она.
Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Парк построен в рамках реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Земельный участок расположен на территории городского округа Феодосия, в 2,5 км к северо-западу от села Насыпное. Объект обеспечен всей инженерной инфраструктурой: энерго- , газо -, водоснабжением, хозяйственно-бытовой и дождевой канализацией.
