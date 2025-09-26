Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии будет слышна стрельба: что известно - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Феодосии будет слышна стрельба: что известно
В Феодосии будет слышна стрельба: что известно - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Феодосии будет слышна стрельба: что известно
В Феодосии в пятницу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщает оперштаб Крыма. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщает оперштаб Крыма.В оперштабе попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Феодосии будет слышна стрельба: что известно

В Феодосии проведут учебные стрельбы во второй половине дня

10:15 26.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщает оперштаб Крыма.
"Сегодня, 26 сентября в Феодосии, с 15:00 до 21:00 планируется проведение учебных стрельб", – говорится в публикации.
В оперштабе попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
