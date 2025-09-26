https://crimea.ria.ru/20250926/v-feodosii-budet-slyshna-strelba-chto-izvestno-1149746297.html

В Феодосии будет слышна стрельба: что известно

В Феодосии будет слышна стрельба: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщает оперштаб Крыма.В оперштабе попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"

Новости

